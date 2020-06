Tudanca (PSOE) y De la Hoz (PP) confirman reuniones discretas para avanzar en un pacto por la reconstrucción

Los portavoces de los grupos popular, Raúl de la Hoz, y socialista, Luis Tudanca, reconocieron hoy que existen negociaciones discretas, que no secretas, para que fructifique el pacto por la reconstrucción social y económica de Castilla y León y confiaron en que en breve puedan dar “buenas noticias”.

En sendas ruedas de prensa telemáticas desde la Sala de Prensa de las Cortes después de la Junta de Portavoces, ambos expresaron la disposición al acuerdo y la línea que se sigue para que se pueda suscribir lo antes posible conforme a los cinco ejes ya marcados, pero también se cruzaron reproches sobre declaraciones en relación a la sanidad, las mociones de censura presentadas por el PP en algunos municipios o que “cada consejero haga la guerra por su parte”.

De la Hoz precisó que existen reuniones bilaterales y discretas, una vez que las propuesta están presentadas, y se mostró optimista en que “en un breve periodo” puedan dar “buenas noticias”. “Queríamos ser los primeros en firmar el pacto, pero se nos ha adelantado Aragón”, apostilló.

Sin embargo, afirmó que “sorprende la actitud” de la oposición socialista ya que unos días tiene la mano para el acuerdo y otros “insulta”, al tiempo que recalcó que se trabaja desde “la humildad, sensatez y honestidad para que se vea la utilidad de los partidos”, aunque apeló a que es “el momento de ceder y mirar al bien común”.

De la Hoz se mostró convencido de que se suscribirá el acuerdo si todos “abandonan el cortoplacismo”, pero también avisó de que ese será el momento para comprobar si la oposición “quiere de verdad el pacto o es postureo”, aunque apostilló a continuación que cree que será así, que mira por el futuro.

El socialista Luis Tudanca expresó su convencimiento en que habrá pacto y subrayó la posición de lealtad de su partido durante toda esta crisis, pero también avisó de que su actitud no supone “renunciar nunca a la palabra” dada a los ciudadanos, así como que, si no hubiera acuerdo, no sería por el PSOE de Castilla y León.

En este sentido, se refirió a la apuesta por la calidad y equidad de la sanidad rural, por lo que calificó de “irrenunciable” la reapertura de los consultorios locales y recordó a la consejera de Sanidad, ante la critica que reiteró ayer de que no se puede hablar con quien no se quiere sentar, que “claro” que dialogan de todo y que ella lo sabe.

“Comparto con el señor Carriedo (consejero de Economía y Hacienda) que el acuerdo se debe basar en lo que nos une, pero sorprende que no nos una la sanidad rural”, argumentó el dirigente socialista, que, como De la Hoz, confirmó que “se habla con la esperanza de dar buenas noticias”.