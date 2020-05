Tudanca rechaza el cambio de criterio de la Junta para pasar de fase

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, rechazó hoy el cambio de criterios sanitarios y epidemiológicos por otros “partidistas” en el plan de ‘desescalada’ y advirtió al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de que no se puede estar en “Misa y repicando” y siendo responsable y prudente de lunes a viernes e irresponsable los sábados y domingos por que lo exige el líder del PP, Pablo Casado.

Tudanca, que compareció en videoconferencia tras la reunión del Consejo Territorial del PSOE, formado por el secretario general, Pedro Sánchez, y los responsables autonómicos, aseguró que el presidente de la Comunidad está jugando a “dos barajas” y que pone “en riesgo” la salud de los ciudadanos, al no apoyar el estado de alarma, no rechazar las manifestaciones en la calle y proponer que toda la Comunidad avance el 25 de mayo.

Aunque expresó su apoyo a la Junta, insistió en que no es posible mantenerlo si cada día tiene una postura diferente y no es capaz de explicarla. En ese sentido, el líder del PSOE de Castilla y León aseguró que no tolerará que Castilla y León se sume a la estrategia “enloquecida” del líder del PP, Pablo Casado, y de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el plan de desescalada, por lo que rechazó el cambio “de repente” de criterios sanitarios y epidemiológicos para determinar el pase a la fase 1 a otros, tras escuchar los “cantos de sirena” del presidente del Partido Popular.

Asimismo, Tudanca consideró que el cambio de fase se produce en contra de la “opinión” de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que este lunes admitió no sentirse “cómoda del todo” con el anuncio hecho con una semana de antelación, ya que consideró que es “inseguro” garantizar que se cumplirán los marcadores epidemiológicos.

“Algo está pasando para que el presidente y la consejera no compartan el criterio para pasar de fase en Castilla y León”, afirmó Luis Tudanca, quien argumentó que las últimas semanas la Comunidad siguió un plan “muy restrictivo” y “prudente”, con la desescalada por zonas básicas de salud. Por ello, pidió que se expliquen los motivos para proponer el avance de Castilla y León en su conjunto.

Tudanca insistió en que lo único que ha cambiado desde el viernes pasado, cuando se confirmó el avance este lunes de fase de 42 zonas de la Comunidad, es que el sábado el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León se reunión junto a otros dirigentes con Pablo Casado. “Me gustaría saber quien está detrás de este cambio de criterios en los últimos tres días por parte del presidente de la Junta”, dijo.

También apuntó que Castilla y León presenta los “peores” datos de incidencia acumulada en los últimos 14 días, con 49,7 casos por cada 100.000 personas, más del doble que la media nacional. Esto, dijo, debe invitar a reflexionar qué está haciendo la Comunidad para que tenga el doble de contagios que otros territorios, en un momento en el que a su juicio ya no sirve la cercanía a Madrid. Por ello, abogó por reforzar la Atención Primaria y no por justificar cambios del pasado con la pandemia.

Esto, añadió, hará que Castilla y León sea la última en salir del confinamiento. No obstante, el PSOE, según Tudanca, desea, tanto como los ciudadanos, el paso de fase, puesto que admitió que son ya demasiadas semanas y meses de restricciones, pero dijo que no comparte la “incoherencia”, “hipocresía” y “cambio criterio arbitrario” de Mañueco, puesto que se preguntó qué ha cambiado en relación a recursos sanitarios y ceontagios para que se decida ahora avanzar de golpe toda la Comunidad. También sostuvo que la decisión ha sorprendido a los alcaldes y portavoces socialistas con lo que ha podido hablar.