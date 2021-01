Un empresario sugiere en la comisión de las eólicas que se mire «más arriba»

El abogado y empresario Jesús Rodríguez Recio, considerado como presunto testaferro del exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, se desvinculó hoy de la conocida como ‘trama eólica’ y pidió a los procuradores de la comisión de investigación que no le miren a él, sino “más arriba”.

Con este mensaje cerró su comparecencia en la comisión de las eólicas, después de que en un primer momento se hubiera suspendido la sesión por acuerdo de los grupos tras la espera de 20 minutos al compareciente, si bien éste cuando llegó afirmó que estaba citado a las 10.30 no a las 10.00 horas.

En sus respuestas a los procuradores Francisco Javier Panizo (Cs), Salvador Cruz (PP) y José Francisco Martín (PSOE), relató su actividad empresarial, con la creación de una serie de empresas instrumentales en países como Panamá, Móaco o Suiza, que eran legales, con el único objeto de traspaso de fondos por sus negocios.

Rodríguez Recio aseguró que en el único negocio de las eólicas, su intermediación para que Avanzalia Solar obtuviera los derechos de dos parques de Gamesa, no necesitó de la participación ni de la intervención de Rafael Delgado, lo que no convenció a José Francisco Martín, que dudó de la actividad empresarial, a no ser que fuera “comisionista” por su “amistad” con quien tenía que firmar la autorización de los parques eólicos.

“Por qué empieza todo esto, no lo se, ojalá lo descubran”, afirmó al final de su intervención, en la que manifestó que los inspectores de Hacienda, cuando le interrogaron, ya dijeron la frase de “si ya me han dicho que tengo que mirar más arriba”. Precisamente, ese mensaje es el que lanzó a los procuradores: “Yo no soy la trama eólica. No miren aquí”.

Rodríguez Recio reconoció su “amistad íntima” con el exviceconsejero Rafael Delgado desde la etapa de bachillerato que se mantiene en este momento, aunque no la relación empresarial, cuya colaboración se inicia en 2011, tras dejar el cargo el segundo en la Junta, con la creación de dos sociedades que están “paralizadas y arruinadas” desde 2014 o 2015 con la intervención de la Agencia Tributaria.

También, detalló que se compró el piso en Paseo de Zorrilla, en el que había vivido unos años Rafael Delgado, después de que la caja, ya con el inmueble vacío, le ofreciera subrogarse a la hipoteca pendiente de 400.000 euros ya que en el momento en que el alto cargo residía en el mismo no se pudo adquirir dado que su precio era de 670.000 euros, algo que “chocó” al popular Salvador Cruz.

Igualmente, manifestó que aportó dinero a Rafael Delgado para sus sociedades durante cuatro años por importe de 330.000 euros que ha perdido, aunque afirmó que la perdida ha sido mayor de su empresa Samuño Activo (600.000 euros), que es la propietaria del piso de Paseo de Zorrilla, cuya hipoteca no se ha ejecutado.

Respecto a su relación con Alberto Esgueva, también investigado en esta presunta trama, explicó que le conocía desde la etapa de bachillerato, sin que fueran amigos, y que colaboraron en dos proyectos, uno fallido en Valladolid y otro en la gestión de un préstamo de 500.000 euros que éste pidió a la empresa suiza Nehmo Holding S.A para terminar un edificio en Varsovia.

A preguntas de Francisco Javier Panizo (Cs), reconoció la creación de sociedades en Monaco, que eran legales, para el traspaso de dinero del que él era beneficiario y admitió también trabajo con Avanzalia Solar, compañía de Carlos Galdón, para la obtención del derecho de dos parques de Gamesa e inició su actividad eólica.

Sin embargo, explicó que el “mayor error” cometido fue que el propietario de Avanzalia no le pudo pagar los honorarios del contrato y le ofreció la mitad de pago en materia (parques eólicos) y el resto en un depósito en el extranjero. “Hubo un estado contigo y luego contra nosotros”, indicó sobre la relación con esa firma.

“Nos gustaría ser sus amigos”, ironizó el socialista José Francisco Martín tras las respuestas ofrecidas por Rodríguez Recio, sobre las que expresó la duda de a qué se dedica realmente el citado, a lo que éste respondió que es abogado y empresario, de lo que receló el procurador que incidió en si realmente era intermediador en las eólicas, al considerar que las empresas del sector no necesitaban su ayuda.

Martín indagó en que el objeto de la empresa Tough Trade era una asesoría de ingeniería de instalación, producción de energías renovables, sin experiencia en el sector, y se preguntó por la intermediación si era entendida en acercar a empresas cuando “su amigo” era el encargado de firmar la autorización de parques por el sistema de avocación.

Rodríguez Recio defendió que desde 2001 trabajó con compañías del sector y explicó que todas las sociedades enumeradas por el socialista eran instrumentales, porque así funciona el mundo, pero solo reconoció como error aceptar el pago en depósito en el extranjero de una parte de lo adeudado por Avanzalia Solar.

El socialista afirmó no creerse la explicación y subrayó que Carlos Galdón podía negociar con Gamesa y no le necesitaba a él, salvo para ser “comisionista” porque la autorización de los parques estaba en “manos de su mejor amigo”. A ello unió que todos los pagos a los principales implicados en la presunta trama se realizaron desde la empresa Nehmo Holding S.A en la que participaba el abogado.