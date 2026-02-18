Unicaja AM renombra 24 fondos y elimina la marca Unifond

La gestora Unicaja Asset Management, ligada al banco malagueño del mismo grupo, ha aprobado un cambio de denominación que alcanza a más de veinte de sus fondos de inversión. La medida implica que numerosos partícipes verán cómo se modifica el nombre comercial de sus productos.

En concreto, los vehículos cuya denominación comenzaba por Unifond pasarán a identificarse bajo la marca. Con este paso, la firma busca unificar y simplificar la nomenclatura de su gama de fondos, meses después de haber sustituido la antigua marca Unigest por la actual Unicaja Asset Management.

El ajuste afecta a 24 fondos registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tal y como consta en el boletín de operaciones correspondiente a los registros semanales del 10 al 16 de febrero de 2026.

Entre los productos de mayor tamaño que adoptan la nueva denominación figuran el ahora llamado Unicaja Renta Fija Corto Plazo, con 2.161,5 millones de euros bajo gestión; Unicaja Moderado, con 1.504,3 millones; Unicaja Renta Fija Global, con 1.498 millones; y el Conservador, con un patrimonio de 1.350,7 millones de euros.