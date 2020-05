Unilever celebra 10 años de su Plan para una Vida Sostenible

Durante la última década, ha conseguido situar el cuidado de las personas y del medio ambiente en el centro de la toma de decisiones. Entre los principales logros conseguidos bajo esta estrategia, se encuentran la reducción de los gases de efecto invernadero, la implantación de programas de salud e higiene, la reducción de sal y azúcar en muchos alimentos o la sustitución y reducción del uso de plástico en sus envases.

Todo ello ha sido posible dotando a las marcas de Unilever de un propósito sostenible. Además, en el marco del proyecto global de USLP, España ha sido uno de los países de referencia a la hora de poner en marcha proyectos innovadores que luego se han llevado a cabo en otros mercados. Es el caso de Soy Frigo, una iniciativa que ayuda a jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión social a encontrar su primer empleo, dotándolos de las capacidades necesarias para integrarse en el mundo laboral, o del Catálogo de Buenas Prácticas en Agricultura Sostenible de Knorr, que puso en marcha en Extremadura el primer campo de agricultura sostenible a gran escala que ha existido en España. El propósito de ambas marcas se une al que tienen Hellmann’s contra el desperdicio alimentario o Dove con la erradicación de estereotipos en la sociedad, entre otras enseñas del grupo.

Tras estos diez años de USLP, Unilever se compromete a seguir liderando la sostenibilidad dentro del mundo empresarial con una nueva estrategia corporativa integrada, Unilever Compass, que se basa en tres creencias fundamentales: que las marcas con un propósito crecen, las empresas con un propósito perduran y las personas con un propósito prosperan.

“El Plan Unilever para una Vida Sostenible ha significado un cambio radical para nuestro negocio -ha asegurado el consejero delegado de la compañía, Alan Jope, en un evento virtual para sus primeros diez años-; algunos objetivos los hemos cumplido y otros están todavía en marcha, pero sin duda hoy somos una compañía mejor. Se requiere un gran ingenio y dedicación para llegar a donde estamos hoy.”

Jope también ha expuesto que “las presiones sobre el planeta se están incrementando, y la desigualdad social ha alcanzado un punto crítico, volviéndose todavía más severa por la devastadora pandemia que estamos viviendo. Estos problemas son tan urgentes ahora como antes de la llegada de la Covid-19 y, tras la pandemia, seguirán afectando a los más vulnerables”. El directivo ha recordado que más de 700 millones de personas en el mundo viven en la pobreza extrema, con menos de dos euros al día, y el Banco Mundial estima que entre 40 y 60 millones de nuevas personas caerán en la pobreza extrema en 2020 debido a los efectos de la Covid-19. Para ayudar a los colectivos más vulnerables, Unilever ha destinado 100 millones de euros para paliar los efectos de la pandemia entre los más desfavorecidos.

“No podemos poner la acción climática a la espera”

“La crisis climática corre el riesgo de agravar, más si cabe, esta situación con cientos de millones de afectados más”, ha advertido Jope, que ha hecho un llamamiento a todos los actores globales implicados. “Empresas de todos los sectores, gobiernos de todos los continentes, ONG, académicos, investigadores, científicos; todos debemos unirnos. No podemos poner la acción climática a la espera. No podemos pedir a las personas que viven en la pobreza que esperen. Este año se gastarán grandes cantidades de dinero público para reflotar la economía, pero no deberíamos buscar que la economía vuelva a la normalidad; debemos emerger más fuertes y resistentes que antes para tomar decisiones definitivas para proteger a las personas y al planeta”.

Cuando concluya el Plan de Unilever para una Vida Sostenible, que está en su recta final, Unilever se planteará nuevos desafíos. “Aunque no sabemos exactamente cómo será el mundo después de la pandemia, estoy convencido de que no habrá futuro si no duplicamos nuestro compromiso de cuidar a las personas y al plantea”, ha admitido Jope. “El modelo capitalista actual necesita ser reparado; la globalización y el capitalismo son buenos para una empresa como la nuestra, siempre y cuando esto no vaya a expensas de las personas y del planeta”.

Los logros del USLP en cifras

Desde su puesta en marcha, Unilever ha informado anualmente de todos los avances del Plan Unilever para una Vida Sostenible, reforzando la transparencia entre la compañía, los consumidores y las principales organizaciones. Algunos de los logros incluyen:

El impacto a 1.300 millones de personas a través de programas de salud e higiene.

La reducción en un 32% de la huella total de desechos por uso de nuestros productos por parte de los consumidores, y la eliminación total de los desechos de todas las fábricas del grupo que acaban en vertederos.

La reducción en un 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero derivados de la fabricación, y la obtención del 100% de la electricidad a través de redes renovables.

La reducción en un 23% del azúcar en todas nuestras bebidas a base de té. El 56% de la cartera de alimentos de Unilever cumple ahora con los más altos estándares de nutrición.

El impacto positivo en más de 2,3 millones de mujeres, que han podido acceder a distintas iniciativas destinadas a promover su seguridad, su autoestima o el desarrollo de sus habilidades. Además, el 51% de los roles de gestión en Unilever están hoy ocupados por mujeres.

Ana Palencia, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Unilever España, destaca que “las marcas de Unilever con un firme propósito sostenible, como Dove, Hellmann’s o Knorr, han superado constantemente la tasa de crecimiento promedio desde que lanzamos el Plan de Unilever para una Vida Sostenible”. Según la directiva “la sociedad exige que las empresas tengamos un propósito social. Para prosperar con el tiempo, cada empresa no solo debe ofrecer un rendimiento financiero, sino también mostrar cómo hacer una contribución positiva a la sociedad. Las empresas debemos beneficiar a todas las partes interesadas, incluidos los accionistas, los empleados, los clientes y las comunidades en las que operamos”.

Además, Palencia asegura que “el USLP se ha convertido en un factor decisivo a la hora de captar y retener el mejor talento en nuestra empresa, y ha sido imprescindible para forjar colaboraciones sólidas con otras empresas, organizaciones gubernamentales y asociaciones sin ánimo de lucro, por eso apoyamos firmemente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17: Alianzas estratégicas”, concluye.