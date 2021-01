Vázquez (PP) lamenta que España soporte «el peor gobierno en el peor momento»

El secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, contrapuso hoy el “año del engaño y las desigualdades del Gobierno” frente al “del acuerdo y del compromiso con la ciudadanía y las entidades locales de la Junta”.

Vázquez tuvo palabras muy duras para el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez durante una rueda de prensa en Segovia, para hacer balance del ejercicio que termina. “Qué vergüenza de Gobierno. Creo que a este paso nos vamos a quedar todos a atrás. Es el peor Gobierno en el peor momento de nuestra historia. Es oscurantistas y le gusta el ordeno y mando, no le gusta pactar, todo lo contrario del Gobierno regional”, dijo.

El dirigente popular remarcó que el año ya comenzó con engaños y frente a las palabras de Sánchez, “los que no podemos dormir hoy somos el 95 por ciento de los españoles” y espetó que no sabe “cómo aguanta la ciudadanía española” tantas mentiras, la última del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que no iba a ser candidato y “al día siguiente en un ejercicio de malabarismo político nunca visto por su jefe, dice que lo deja todo y se pone candidato”. “Se ve que ha estado haciendo campaña electoral como ministro”, dijo.

Francisco Vázquez denunció la “gestión desastrosa” por parte del Gobierno de esta pandemia y afirmó que “estamos los primeros en todos los ranking malos”. Al respecto, lamentó que hubo meses en los que “no se hizo nada”, hasta julio, porque el presidente del Gobierno “decretó que no había pandemia y se fue de vacaciones”. “Hubo dejación de funciones”, denunció, para cargar contra la falta de coordinación de las actuaciones en un país en que hoy hay “17 planes”.

El secretario autonómico del PP sentenció que el Gobierno “se merece un suspenso general en todo lo que ha realizado” con subidas generalizadas de impuestos y aseguró que 2020 se ha caracterizado porque “cada mañana había un sobresalto”. Vázquez recordó la intentona de modificar sin consenso el CGPJ, la “vergüenza” de la ley de educación y el “suspenso” presupuestario, con unas cuentas que han perjudicado “notablemente” a Castilla y León, frente al “pacto con los separatistas de Rufián”, ya que a Cataluña irán un 62 por ciento más de fondos, y a la Comunidad, un 14,3 por ciento menos.

Por el contrario, defendió la “gestión eficaz” de la Junta, ya que en “ninguna encuesta” sale mal parado el Gobierno del presidente Alfonso Fernández Mañueco, e indicó que “ha actuado de forma eficaz y con compromiso” como con el pacto de recuperación que “rompió el PSOE”. “Las únicas propuestas incumplidas del pacto son las que le correspondían al PSOE, para crear un frente común para mejorar la financiación autonómica”, lamentó.

Francisco Vázquez advirtió de que 2021 es el año de los retos, para superar la pandemia y lograr la recuperación económica, pero argumentó que hay que lograrlo desde el compromiso no “haciéndonos la foto” como el Gobierno con las vacunas. Algo que definió como “casposo” para cargar contra un ejecutivo por el reparto de los primeros 10.000 millones de fondos europeos, con apenas el 3,3 por ciento para la Comunidad, la más perjudicada. “Otra vergüenza más que no se como vestirán los socialistas de esta autonomía”, dijo.

Congresos

Preguntado por la celebración de los congresos provinciales y regional del partido, tras cuatro años de los últimos, Vázquez explicó que espera que en las provincias se puedan desarrollar en el primer semestre del año de forma presencial, y a lo largo del año al regional, pero “no está definido el calendario”, porque todo dependerá, dijo, de la evolución de la pandemia.

“Procede hacer congresos presenciales con urna y eso no lo permite la situación epidemiológica en estos momentos, no sabemos si lo permitirá dentro de dos meses, pero si las condiciones son favorables se harán, espero que en el primer semestre”.

Respecto a la posible renovación de los cabezas, el secretario autonómico recordó que hace cuatro años ya se renovaron siete de las nueva direcciones provinciales. Aseveró que en cualquier caso eso depende de las direcciones provinciales y cualquier renovación, dijo, debe ser de ideas y por adicción, porque entren a formar parte partido nuevas personas, y “siempre de forma tranquila y pausada como hasta ahora”.

Francisco Vázquez informó que desde el PPCyL llevó a cabo el año pasado 139 actos de coordinación en todas las provincias, entre los que se encuentran las juntas directivas provinciales, en las que participó Alfonso Fernández Mañueco y los cuatro foros que se han realizado de forma telemática sobre política municipal, sanidad, agricultura, educación y servicios sociales. Anunció que están trabajando en enmiendas que permitan mejorar el presupuesto de la Comunidad, para impulsar la nueva infraestructura hospitalaria para Segovia.

El vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, junto con la procuradora María Ángeles García realizó un balance del año 2020 a nivel autonómico, y precisó que la Mesa de las Cortes mantuvieron 34 reuniones, realizaron 11.000 escritos calificados, ordenaron 18 debates y votaciones para plenos y 280 asuntos de régimen interno. Por su parte, la Mesa mantuvo 27 reuniones con la Junta de Portavoces, con la que ha fijado el orden del día de 18 plenos, también tuvo tres reuniones negociadoras de personal, seis de contratación, 17 plenos ordinarios y uno extraordinario y una reunión de la Diputación Permanente.

Francisco Vázquez ensalzó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco compareció en tres ocasiones para informar sobre la gestión en la pandemia, “más que ningún otro presidente autonómico”. Y en cuanto a la actividad legislativa se realizaron tres proyectos de ley, dos proposiciones de ley y diez decretos-ley. En este año se aprobaron 27 proposiciones no de ley de PP y C´s, se realizó un convenio de colaboración con Cantabria y se alcanzaron además dos acuerdos en las Cortes para determinar el límite de gasto no financiero el pasado año y en el ejercicio actual.

También se llevaron a cabo tres comisiones informativas sobre los planes del carbón para comarcas mineras, sobre financiación y planes de medios y sobre parques eólicos, además de crearse la Comisión Permanente no legislativa de Discapacidad.

Por su parte, Mª Ángeles García realizó 30 intervenciones en comisiones y plenos, algunas relativas a la comunidad autónoma en su conjunto como la teleasistencia avanzada o la Renta Garantizada de Ciudadanía, y otras más concretas relativas a la provincia de Segovia como es el abastecimiento de Lastras de Cuéllar. En este sentido, García explicó que “si los segovianos han visto que la Diputación está, han visto que la Junta está y lo triste es que han visto que el Gobierno no está”.