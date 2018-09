¿Viajas a EE. UU.? Es indispensable solicitar la autorización de viaje ESTA

Estados Unidos es uno de los destinos de viaje preferidos para la gran mayoría, y no es de extrañar puesto que cuenta con algunas de las ciudades más importantes del mundo, unos paisajes naturales de lo más variados y una cultura única que merece la pena conocer de cerca. Ahora bien, viajar a EEUU no siempre ha sido fácil en lo que respecta a todos los trámites administrativos, no obstante, hoy en día todo el proceso se ha simplificado en gran medida.

PUBLICIDAD

Uno de los trámites que no podemos olvidar es el ESTA (Electronic System For Travel Authorization), se trata de un sencillo trámite cuya solicitud se realiza completamente de forma online, para obtener más información a cerca de esta solicitud haga click aquí. ESTA es solamente un sistema informatizado que determina si el solicitante puede o no viajar a los EEUU y es preciso solicitarlo con al menos 72 horas de antelación.

Todo lo que tiene que saber para solicitar el ESTA

La autorización del ESTA es indispensable para todos aquellos viajeros internacionales que tenga la posibilidad de ser elegidos para adquirir el Visa Waiver Program, un programa gubernamental estadounidense que autoriza la entrada al país sin necesidad de visa. Este sistema de autorización sustituye a los antiguos formularios I-94 que se rellenaban en los transportes aéreos o marítimos antes de entrar en territorio estadounidense y es un requisito indispensable desde enero de 2009 para todos aquellos que se encuentren en la siguiente situación:

Es ciudadano o candidato elegible de un Visa Waiver Program país.

No posee una visa de visitante en la actualidad.

Su viaje a EEUU es de 90 días o menos.

Su viaje a EEUU es por negocios o placer.

Quiere solicitar una nueva autorización para una persona o un grupo de solicitudes para dos o más personas.

La respuesta a la solicitud del ESTA es inmediata y automatizada, lo único que debe hacer el solicitante es dar respuesta a una serie de preguntas estándar y dar información a cerca de algunos datos personales y los de contacto. Después de haber sido autorizada la solicitud del ESTA, este tiene una vigencia de dos años o hasta que el pasaporte del propietario expire. Antes de comenzar con la solicitud y el formulario, es necesario tener preparados los siguientes elementos e información.

PUBLICIDAD

Pasaporte en vigor y válido de un Visa Waiver Program país.

Tarjeta de crédito válida (MasterCard, VISA, Discover (JCB, Diners Club) y American Express) o PayPal para pagar los 14 dólares de tasas por solicitud.

Datos personales e información de contacto.

Información sobre el empleo más reciente, si corresponde.

Además, con este sistema y a través de la página web es posible verificar el estado del ESTA y revisar o actualizar la solicitud. Después de ser aprobada la solicitud ESTA, se le notifica al viajero su elegibilidad para viajar a los Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program. Es importante tener en cuenta que, si se ha aprobado la autorización del ESTA, es posible solicitar el visado USA.

Información complementaria a tener en cuenta

El sistema informatizado del ESTA determina si el solicitante obtiene o no la autorización de entrar en territorio estadounidense, no obstante, esta autorización no es definitiva puesto que son los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos los que determinan la admisibilidad final a la llegada de los viajeros. Con el proceso del ESTA se recopila información biográfica y se responde a las preguntas de elegibilidad para el Visa Waiver Program, además de comprobar que si el viaje en cuestión presenta algún tipo de riesgo para la seguridad pública o para la aplicación de la ley.

El sistema ESTA surge como respuesta un problema al que se enfrentaba el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, de esta manera y a través de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, se aprobó la implantación de un sistema electrónico de autorización de viaje junto a otras medidas con el objetivo de mejorar la seguridad del Visa Waiver Program. Con el sistema ESTA se añade una mayor capa de seguridad que permite al Departamento Nacional de Seguridad determinar, antes de que se realice el viaje, si un individuo cuenta con todos los requisitos para ser aprobado y viajar a EEUU bajo VWP.

No obstante, el ESTA no sustituye a una visa y todas aquellas personas que poseen una visa válida con el propósito para el que fue emitida, no tienen la necesidad de solicitar la autorización de viaje ESTA. Los datos de la aplicación ESTA permanecen activos durante el periodo válido de la autorización (dos años o hasta que caduque el pasaporte), luego esa información permanece durante un año en el Departamento de Seguridad Nacional, para luego ser archivada durante 12 años para ser recuperada con fines policiales, de investigación o seguridad nacional.