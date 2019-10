Vox apoyará las 35 horas si no va en detrimento de los servicios públicos

El procurador del Vox en las Cortes de Castilla y León, Jesús García-Conde del Castillo, planteó hoy una fiscalidad más flexible en la supresión del impuestos de sucesiones y donaciones y respaldó el compromiso de la Junta para recuperar la jornada de 35 horas en la Administración de la Comunidad, siempre que no afecte a los servicios ni suponga más gasto.

García-Conde explicó, en una comparecencia en las Cortes, que así se lo trasladó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la reunión que mantuvieron esta mañana y que se desarrollo en un ambiente “muy cordial”, del que valoró la mano tendida al diálogo con todas las fuerzas políticas.

Entre los asuntos abordados, enumeró que la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones se extienda a más tipos de paréntesco y que se mejore la fiscalidad en el medio rural, así como que se elimine por injusto el impuesto de patrimonio.

Sin embargo, expresó al presidente su disconformidad con dos leyes que prepara la Junta, la de diversidad sexual y la de muerte digna, donde se decantó por reforzar los cuidados paliativos.

Solicitó la eliminación del decreto de la Memoria Histórica y reconoció que las ayudas a la violencia de género “funcionan”, aunque pidió que no se discrimine en ellas al varón y a otras personas afectadas por la violencia, cuyo calificativo de género rechazó.

En relación, al compromiso de la Junta con los sindicatos de aplicar la jornada de las 35 horas para todos los empleados públicos, argumentó que igual no se tenía que haber firmado el acuerdo en un periodo electoral cuando “a sabiendas de que no se podía cumplir”, aunque apoyó la medida siempre que no afecte a la calidad de los servicios públicos y no suponga más coste.

Respecto del pacto de financiación, recordó las diferencias de Vox con el modelo territorial pero añadió que no quieren que Castilla y León se quede fuera de una mejora de los fondos para atender los servicios públicos.