Vox, vetado en el grupo de trabajo para la reforma de la Sanidad

Vox criticó hoy el “veto” de la Consejería de Sanidad a esta formación en el grupo de trabajo de reforma del sistema sanitario por no haber suscrito el pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social y pide explicaciones al departamento de Verónica Casado. La formación explica que la Consejería de Sanidad pidió a los partidos con presencia en las Cortes que nombrarán representantes y Vox presentó al doctor Carlos Francisco Sanz, que n fue convocado a la reunión de ayer por la tarde del grupo de trabajo.

A través de un comunicado, rechaza la explicación dada por la Consejería de Sanidad de que desde la Junta de Castilla y León se ha transmitido la orden de no convocar a Vox por no haber firmado el pacto de comunidad. Cuando se trasladó el nombre del representante a la Consejería, una vez indicado que Vox no estaba de acuerdo con el Pacto por la Recuperación, en ningún momento se advirtió ni comunicó por ninguna vía que no participaría en las reuniones de dicha grupo, alega.

En tal sentido, recuerda que se constituyó un grupo antes del pacto que ha trabajado y en el que Vox ha formulado propuestas, algunas recogidas, a la vez que se refiere a una moción aprobada en las Cortes y a la propuesta de resolución recogida en el debate de política general.

Por último, afirma que espera una explicación a la mayor brevedad con relación a esta exclusión y añade que no descarta tomar as oportunas acciones para ser incluidos en el grupo de trabajo por la sanidad.