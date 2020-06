Vuelve la ONCE

La ONCE reiniciará el próximo 15 de junio la venta en todos sus canales de todos los productos de Cupón (Cupón Diario, Cuponazo y el Sueldazo del fin de semana) y se incorporarán a sus puestos de trabajo, los vendedores y vendedoras de la organización con todas las medidas de seguridad necesarias para ellos y los clientes.

Hasta ese día, en Juegos ONCE y en los establecimientos autorizados que integran el Canal Físico Complementario de la ONCE (Estaciones de Servicio, Oficinas de Correos, Estancos, tiendas de conveniencia, etc.), están disponibles a la venta el Eurojackpot, los rascas de la ONCE, el Super Once y el Triplex.

La fecha en la que se celebrará el sorteo Extra Día del Padre de la ONCE, será el próximo 21 de junio de 2020.

El sorteo Extra de Verano de la ONCE se podrá adquirir en JuegosONCE y en el resto de canales en soporte electrónico desde el día 15 de junio de 2020. A través de los vendedores y vendedoras de la ONCE o en puntos de venta autorizados, se podrá comprar en soporte preimpreso a partir del día 16 de junio de 2020. Se celebrará un sorteo especial del Día de San Juan, cuyo cupón puede adquirirse a partir del 15 de junio de 2020, a través de Juegos ONCE, de los vendedores de la ONCE o en los puntos de venta autorizados.

Además, desde hoy 11 de junio de 2020, ONCE vuelve a enviar comunicaciones comerciales debido a que han dejado de estar en vigor las medidas promulgadas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que limitaba la publicidad relativa a los juegos de azar y apuestas online.