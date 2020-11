El Ibex35 ha cerrado por encima de los 8.100 puntos por primera vez desde el pasado 6 de marzo. La bolsa española está en su mejor momento desde el comienzo de la pandemia e igual que el resto de índices siguen descontando que la vacunación masiva va a empezar antes de los esperado, en diciembre o enero, que las Navidades se pasarán pronto y que las perspectivas económicas serán mejores en los primeros trimestres de 2021 que este último del año, difícil de evaluar por los rebrotes, los confinamientos y el inicio también de la desescalada con la vista puesta en las vacaciones de navidad.

Sin embargo, la crisis no se ha acabado, ni en España, ni el el Ibex ni en el resto del mundo aunque no lo parezca y eso debe hacernos ser más precavidos que nunca ya que además el indice de sentimiento miedo y codicia se acerca a los niveles máximos de codicia. Hay que tener en cuenta además que han empezado a aparecer señales de sobrecompra en algunos valores y cerca de los 8.000 puntos también hay muchas órdenes de venta esperando así que lo normal es que la tendencia puede continuar pero con menos volumen y a unos precios más estancados.

Sólo hay un fenómeno que es capaz de correr más deprisa todavía que la bolsa y, ese es Pedro Sánchez, o más bien, el ansia que tiene por ser el presidente del país que se vacune antes. Todavía no han acabado los ensayos pero sabemos ya prácticamente cuándo nos tocará pasar por la aguja. No hay nada que guste más a un político que presentar un plan con cifras, números. No hay nada mejor para que al pueblo se le pase el miedo que empezar a soltar datos por aquí y por allá. Siempre funciona.

A ver que tal llegan los dos socios -PSOE y Podemos- a las Navidades porque amagan con romper pero Iglesias llama rápidamente al orden y todos se cuadran a la orden del de Galapagar.

¿Y los inversores? ¿Cómo pasaremos las navidades los inversores? ¿Calentitos y protegidos por los bancos centrales? ¿Con nuevos regalos de las farmacéuticas? ¿Poniendo ya nombre y apellidos a las acciones que podrían ser las ganadoras en 2021? Por cierto, aquellos que dicen que 2021 pinta muy pero que muy bien son los que más están perdiendo, ellos, y sus clientes. No lo olvide. Algunos han recuperado la figura y otros ya no están tan pálidos pero ahora hay que ir también con más cuidado porque el sol nos puede deslumbrar y esa relajación es una gran invitación a cometer unas cuantas torpezas y muchos errores.