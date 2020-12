Bolsas a la espera

La oficina de propaganda oficial ha comunicado que hay que quitarle el dinero a las empresas, en este caso las energéticas, para pagar menos en el recibo de la luz y seguir avanzando en la transición hacia las energías limpias. Es un mensaje con mucho impacto y que, una buena parte de la población va a comprar con los brazos abiertos y, más ahora que queda menos de una semana para que entre el invierno.

Pero eso no significa que sea cierto. Menores beneficios, en este caso para las energéticas, quiere decir además menos inversión y, por tanto, mas pobreza. Pero de eso no dice nada la oficina de propaganda oficial. Y qué mas da si España se financia a coste cero y a tipos negativos a 10 años por primera vez en su historia. Estp es lo que tiene excitados a muchos ministros del gobierno; la barra libre del BCE y los fondos europeos que son un pozo sin fondo o como ganar el sorteo de la lotería de Navidad todos los días. De las perniciosas y nefastas consecuencias para el empleo y la renta de los desorbitados niveles de deuda y déficit no dice nada tampoco la oficina de propaganda oficial.

Podemos tener la sospecha e incluso la certeza de que Nadia Calviño intentará parar o frenar a la orda pero ataca por tierra, mar y aire. Normal, saben que una vez que se aprueben los presupuestos, Sánchez cerrará el grifo Los enfrentamientos entre los miembros del gobierno continúan, también avanza la pandemia y…las bolsas. Con todo lo que está en juego, vacunas, estímulos, recuperación económica, mejores beneficios empresariales los analista esperan subidas moderadas y correcciones poco profundas. Suben las bolsas y suben también las rentabilidades de los bonos que es una buena señal económica dentro de la depresión en la que van a seguir inmersos mientras continúen las restricciones, los parones económicos y Covid19 nos fastidie también la Navidad.

Protéjanse dentro y fuera de la bolsa.