Las grandes tecnológicas de Wall Street son las que nos han metido en un apuro y deberían ser también las que no saquen del aprieto. Por el momento no hay que esperar que otros sectores o compañías que están más retrasadas vayan a tomar próximamente el relevo. Nadie puede estar seguro o convencido de que no vayan a volver a repetirse las caídas o de si el ajuste ha servido para poner a cada uno en su sitio, un borrón y cuenta nueva y, el que diga lo contrario falta a la verdad.

¿ Cuántas veces hemos oído eso de que no hay que tener prisa? ¿Y cuantas veces hemos escuchado también que los desplomes traen oportunidades? O que hay que ponerse un stop loss. Y ¿cuántas veces creemos también que es un cuento que nos cuentan para sacarnos los cuartos.

De todo hay, pero sí soy de los convencidos que creen que los desplomes pueden traer buenas oportunidades. Como también creo que los inversores cada vez confían más en sus habilidades personales y menos en las de los gestores tradicionales. Y que a la vista de los resultados, a los primeros no les falta la razón. Mire su cartera. Creo que tampoco me equivoco mucho si digo que son un pequeño puñado de acciones, un par, las que le dan brillo y lustre a su cuenta corriente.

Los demás son acompañantes, con mejor o peor suerte, pero esas 2 o 3 tres compañías de las que no se ha separado en muchos años…esas no hay que cortarlas a las primeras de cambio. Ya verá como todavía queda mucha primavera.