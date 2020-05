Con el pie cambiado

Las malas noticias vuelven a ser buenas noticias para las bolsas. Esto no hay quien lo entienda. El colmo de los masoquistas porque cuanto más dicen los banqueros centrales que esto se va a poner todavía más feo, que no va a ser fácil, que el paro se va a disparar hasta niveles estratosféricos y que se va a necesitar tiempo y dinero para poder salir de esta, más se despejan las aguas del océano de la bolsa.

Dinero. Música celestial. Dinero, sobre todo americano porque Trump dice que va a bajar los impuestos y la FED es un cheque en blanco. En Europa, no. Aquí el dinero es de madera. Y si no fuera porque no somos malpensados creeríamos que lo que quieren algunos es que esto se parta en dos. O en 19, los países del euro o en 27 que son los miembros de la UE y, eso que Reino Unido ya no cuenta. Las empresas necesitan menos impuestos, menos leyes y de más calidad, siempre respetando y mejorando los derechos de los trabajadores pero vamos hacia atrás. El numerito que están montando en Europa entre los juecees, los banqueros y los aspirantes a políticos que juegan con vidas humanas es de traca. Pues la bolsa va y sube.

Estamos tan acostumbrados a que todo sea coherente y lógico, a que cuando demos al interruptor se encienda la luz, que ahora que la bolsa se marca el mejor mes de abril de toda su historia con la economía en una recesión del tamaño de una catedral se nos han roto todos los esquemas y empezamos a ver cosas que tienen poco que ver con la

destrucción de empleo, las quiebras empresariales o los ERTES.

¿Tiene sentido que la bolsa suba si la economía hunde? La respuesta es que sí. La desconexión entre el mercado y la economía real es obvia y podríamos, incluso afirmar, que si las acciones están subiendo es precisamente porque la economía está hecha unos zorros. ¿ Qué alternativas rentables hay en estos momentos a la bolsa? ¿Un bono americano al 0,7%? ¿ Un español al 0,8% y un italiano al 2%? ¿Se comprarían una bomba?

Comprar acciones de empresas que son rentables, aunque estén caras, en un momento de fuerte recesión no sólo es atractivo, sino que es la única forma de ganar dinero. Otra cosa es que la debilidad de la economía sea buena para todas las acciones.