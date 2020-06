Confianza temeraria

Solo cuando hay miedo a raudales dentro y fuera de nuestras fronteras, la bolsa se descompone.

En las ultimas sesiones los teléfonos no han parado de sonar: ¿se está dando la vuelta el mercado? ¿Ha comenzado la reversión del rally? Lo más reconfortante siempre es cuando la lógica y la razón ganan al final pero no es algo que sirva para el corto y el medio plazo porque ahora lo que debería ser no es lo que es.

La tensión ha vuelto a los mercados y está bien porque vamos a comprobar de qué están hechos y de qué están construidas estas subidas. Y también si lo que ha hecho subir a la bolsa y al Nasdaq ha sido el dinero más miedoso de todos, el de los inversores particulares, el que viene cuando se habla de brotes verdes y el primero en irse cuando aparecen los puertos más empinados.

Hasta ahora y en los últimos 10 años las bolsas han demostrado que han podido absolutamente con todo y hasta esta semana pensábamos que también con Covid19. Nos las prometíamos muy felices si creíamos que los bancos centrales, la OCDE, el Banco Mundial y el FMI lo iba a ver todo claro y cristalino y cuando la bolsa sube y lo hace con alegría porque la curva de contagios baja aunque sea a martillazos se nos olvida que a este virus le conocemos sólo de hace seis meses y que por no saber, no sabemos si su material genético le hace inmortal.

Tampoco sabemos cómo puede salir de esta la economía española. Sabemos que saldrá, pero que saldrá más mal que bien y por eso resulta tan inquietante como descorazonador escuchar al presidente del gobierno Pedro Sánchez defender la subida de impuestos como única alternativa para reequilibrar el presupuesto público. No es el momento de reducir gastos pero su insistencia con los impuestos denota una tozudez y un empecinamiento ideológico que atenta contra cualquier lógica económica además del engaño consciente a todos los ciudadanos porque la previsión de recaudación se cae por su propio peso y todos acabaremos pasando finalmente por el aro. Relájense porque llega el verano pero no demasiado.