Jamón, jamón

Aunque sacian igual, no es lo mismo meterse entre pecho y espalda un bocadillo de jamón de jabugo que un bocata de sardinas. Vaya por delante mi más completa admiración por este delicioso vertebrado acuático, pero no es lo mismo. Como tampoco es lo mismo comprar ropa en un “chino” ni un coche de 10 años funciona mejor que otro que acaba de salir del concesionario. Esta soflama a favor de una de nuestras mejores cartas de presentación culinarias no es para venderles un buen jamón, para recomendarles que vayan a comprar en Carolina Herrera o para aconsejarles que dilapiden los ahorros de toda una vida en un coche de última generación, pero sí para recordar que si queremos disfrutar y saborear un buen jamón hay que pagarlo.

Todo esta caro, hay sectores que están sobrevalorados y la renta fija es una burbuja. ¿ Cuántas veces han escuchado estas afirmaciones en el último año? Sin embargo, hemos llegado al ecuador del primer mes del ejercicio y el miedo al vértigo no se ve por ninguna parte. Puede que nos equivoquemos pero las bolsas parecen estar más fuertes cada día que pasa. Alguno dirá, tengo algo de dinero ahorrado o he realizado plusvalías y quiero aprovechar el rally en la bolsa: ¿ qué es mejor? ¿ 10 latas de sardinas o 200 gramos de jamón de jabugo? No tengan ninguna duda de que una amplía mayoría de inversores escogerá siempre la primera opción. Quieren comprar porque un buen días se enteran de que la bolsa está subiendo mucho y como las latas de sardinas casi las regalan, para que seguir dándole vueltas a la cabeza. Luego llegan los lamentos. Con lo rico que está el jamón.