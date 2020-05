Reapertura del optimismo

Esto ya tiene mejor pinta que hace una semanas. Ahora ya se puede empezar a decir sin temor a que a uno le tachen de idealista o de loco aunque siempre nos quedará la duda.

¿ Y cuándo no? Y se puede decir porque aunque la pandemia no ha terminado y continuará el sufrimiento, el experimento de la desescalada mundial no está provocando repuntes significativos en el número de contagios y fallecimientos y algunos incluso empiezan a ir más lejos y a opinar que aún produciéndose rebrotes en Otoño, que es lo que espera el mercado, los países y los gobiernos no echarán el candado y, por tanto, las economías, las bolsa y los bonos lo van a agradecer.

El cambio de estación, el uso de mascarillas de forma generalizada y sobre todo, el sentido común de la mayoría de nosotros, nos hacen pensar que el fin del confinamiento está cada vez más cerca. Sin duda que habrá tropiezos, sustos y desilusiones varias pero ya estamos preparados y en preaviso. El rebrote no nos debería coger con la guardia baja.

Y en esas estamos. En esas están las bolsas y la economía porque aunque no lo parezca, la economía también tiene solución. Incluso los economistas menos Keynesianos reconocen que los estados deben impulsar políticas expansivas de gasto público para reactivar la economía y mantener el empleo para no perjudicar el consumo. No es el momento de recortar el gasto, ni de subir los impuestos aunque el déficit y la deuda se disparen. Así lo avalan el BCE y la comisión europea siempre que el plan de reconstrucción de 750 mil millones con transferencias directas y préstamos a bajo interés vaya acompañado de un compromiso para sanear las cuentas a medio y largo plazo. Y queramos o no, esa obligación exigirá un pacto entre las principales fuerzas políticas. ¿ Nos lo creemos?