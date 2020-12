Manipulaciones menos denunciables

Con la crisis económica derivada del coronavirus y las elecciones norteamericanas, la guerra comercial entre China y Estados Unidos parece que se ha olvidado completamente. Pero la realidad es que los acuerdos que firmaron las dos potencias económicas hace poco más de un año siguen en vigor. Ambas partes tienen el ojo puesto en su cumplimiento.

Uno de los puntos clave era equilibrar la balanza comercial, para lo que China debería importar 200 mil millones de dólares en el 2020, algo que cada vez parece menos probable. China es el país que más se ha recuperado de la pandemia pero puede que no para tanto. Desde comienzos de año, el año el gigante asiático ha importado algo menos de 90 mil millones. Eso es menos de la mitad de lo comprometido. Con el cambio de presidencia en Estados Unidos ahora está por ver como se va a resolver esta situación. Se espera que con Joe Biden en la Casa Blanca las negociaciones serán menos agresivas, pero no cesarán. De hecho sigue habiendo batallas en esa guerra pero en ellas ya no se disparan de frente las dos potencias.

El Departamento del Tesoro ha acusado esta semana a Suiza y Vietnam de manipular sus divisas para obtener ventajas comerciales. A China no le ponen esa etiqueta desde el pasado mes de enero aunque Washington sí pide a Pekín que sea más transparente con su divisa. Le podría pedir también que se noten menos sus artimañas. China ha desviado con descaro producción a Vietnam y por eso el Tesoro acusa a los vietnamitas de intentar buscar una ventaja competitiva desleal en el comercio internacional.

Airada ha sido, por otro lado, la respuesta de los suizos a la inclusión de su franco en esa lista. Ellos que siempre son muy neutrales. Aseguran que las intervenciones que realizan en el forex no tienen por objeto evitar ajustes en la balanza de pagos ni obtener una ventaja competitiva injustificada. Lo hacen, aseguran, para garantizar unas adecuadas condiciones monetarias y la estabilidad de sus precios.

De lo que no se quejan en Estados Unidos es de las compras de acciones que hace el BNS en los parqués americanos. En los últimos años ha venido acumulando títulos de Apple, Microsoft, Amazon, Exxon y Procter&Gamble, entre otras. Probablemente sea el suizo el menos convencional de todos los paquetes de estímulos poco convencionales aplicados hasta ahora por los bancos centrales. Eso son.