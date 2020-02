Dos virus, el Covid-19 y otro peor

Basta ojear la prensa, escuchar la radio o ver cualquier televisión para darse cuenta que todo es ‘coronavirus’. Es difícil hoy en día hablar de otra cosa y la verdad es que vamos a ir cada día a más. El virus entró en Europa y el virus está en España y se va a propagar más y más. Los datos científicos sobre este virus son: que es nuevo, que se expande con facilidad, que tiene un indice de mortalidad bajo, que en individuos sanos se vence con mucha facilidad y que en individuos de avanzada edad y con enfermedades crónicas asociadas que les debilitan, puede llegar a ser mortal. La magnitud del problema médico generado por este virus no será muy distinta que la del virus de la gripe convencional, no más y probablemente menos. Recordemos que en España el virus de la gripe común cosecho 6.300 muertes y el Covid-19 lleva 3.000 en todo el mundo…

Hay dos virus, el real, el coronavirus, el Covid-19, que es como muchos virus un problema hasta que nos hagamos con él, cosa que científicamente ya está al llegar y el segundo, el peor de los dos con diferencia, el intangible, el miedo, que es casi imposible de combatir y tal como irracionalmente viene irracionalmente se va. El primero se transmite de humano en humano por el aire, el segundo tiene en la presa su vehículo fundamental. Para el primero basta con seguir las instrucciones que las autoridades sanitarias nos suministran: higiene, higiene e higiene. Para el segundo: información, cabeza y tranquilidad. El primero dicen que durara aún unas semanas, el segundo nos puede amargar muchísimo tiempo más.

No entiendo nada. Si es como el virus de la gripe anual, ¿por qué no comportarnos igual? ¿Alguien me lo explica?