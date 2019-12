Ha vuelto el Rey

Según nuestra Constitución, “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria” (artículo 1-3), y en el artículo 56-1 explicita: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”. Ya sé que parece baladí recordar estas cuestiones, pero cuando un presidente de Gobierno en funciones le manda a Cuba, por cierto contra la opinión de la oposición cubana perseguida o encarcelada, aprovechando su ausencia para presentar un pacto de gobierno sin candidato nombrado y se le intenta quitar de la circulación enviándole a Argentina, cuando el mismo presidente en funciones se autopropone y tapa la boca del Rey no dejándole hablar en el plenario de la Cumbre del Clima de Madrid, dónde al Rey se le encarga pasearse para no hacer de nadie, no está de más recordar que Felipe VI es jefe de Estado y entre sus funciones propias están el “proponer el candidato a presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo”, para que el ‘en funciones’ se entere.

El colmo, de momento, no sé si por falta de tacto o por mala leche, ha sido que mientras el Rey recibe a Sánchez en calidad de representante del PSOE y no recibe a nadie de Esquerra porque estos no quieren, otra paradoja hispana que los que viven del Estado pasan de su máxima autoridad y no ocurre nada, decía que mientras el Rey hace su función de informarse sobre cada cual con qué apoyos cuenta, el PSOE y Esquerra están negociando en simultáneo, anda que no ha habido tiempo, y pueden anunciar que están de acuerdo en promover al ‘en funciones’ como presidente de Gobierno.

No entiendo nada. ¿Están reñidas la buena educación y la cortesía constitucional con ser de izquierdas? ¿Alguien me lo explica?