Saldremos, pero más jodidos

Parece que, al menos en España, el peligro del maldito virus chino va desapareciendo, eso hace que el gobierno vaya abriendo la mano y nos deje ciertos ámbitos de libertad a medida que por buen comportamiento nos los vamos mereciendo, ¡manda huevos el progresismo!

Causa verdadera sorpresa intelectual el hecho de que ahora, que el virus mengua, se obligue a llevar mascarillas, que antes, con el virus deambulando con total libertad, no eran para nada recomendables ni necesarias. Ese hecho, mascarillas no, mascarillas si, lo único que hace es aclararme la realidad de los famosos expertos tras los cuales se ha escudado, a todas horas y para todas las decisiones nuestro gobierno, este ‘equipo’ visto lo visto, o bien es ficticio, no existe y es un invento, o no tienen ni pajolera idea de nada que tenga que ver ni con la sanidad ni con los virus.

La campaña obscena del gobierno del #SALIMOSMÁSFUERTES, es una manifestación más de que nuestro gobierno es otro patógeno, este muy español, de lo más peligroso para el que sí hay vacuna, votar otras opciones en unas elecciones, para el que difícilmente haya medicamentos para combatirlo, mientras cada grupo de la oposición vaya a la suya, y del que no tenemos ni idea de la gravedad de los efectos patológicos producidos.

De momento conocemos como efectos de esta ‘peste’: que el virus chino haya campado a sus anchas, que podemos llegar a 50.000 compatriotas muertos, que para combatirlo hayamos gastado dinero a espuertas en compras tardías, fallidas y quizás muchas de ellas fraudulentas, amén de paralizar la economía y no dejar a nadie al margen por dejar a casi todos en la cuneta. Y, por si fuera poco, ahora de momento este patógeno gubernamental ha puesto patas arriba la Guardia Civil y va directamente a hacer lo mismo con la judicatura.

No entiendo nada. ¿Salimos realmente más fuertes o más bien muchísimo más jodidos? ¿Alguien me lo explica?