Las grandes tiendas tienen que abrir ya

Estamos hartos de escuchar que nuestro país está extremadamente terciarizado. Es un hecho, dependemos sobre manera de los servicios, del comercio y también del turismo que, aunque sea considerado a efectos de PIB sector exterior, a efectos prácticos es un servicio minorista en gran medida.

PUBLICIDAD

Así, tenemos que extremar el cuidado en la forma en la que se vuelve a la normalidad en las actividades de las que depende nuestra economía en tiempos en los que el sector exterior va a estar deprimido por los efectos mundiales del coronavirus. Por eso, que los centros comerciales, los grandes establecimientos sigan cerrados dos semanas más no parece una decisión muy lógica, tanto más cuando llevan dos meses sin facturar, siguen pagando gastos fijos y tienen cien mil trabajadores inmersos en ERTEs.

No se entienden las decisiones del gobierno en materia comercial. Es incomprensible que se permita volver a la actividad a los comercios pequeños, mucho menos preparados para contingencias extremas, con menos espacio físico para mantener las cautelas ahora necesarias y menos capacidad para establecer los protocolos imprescindibles. Las grandes empresas de distribución tienen estrictos planes de contingencia que permiten mantener el máximo nivel de seguridad a clientes y trabajadores. No hay más que pensar en la obligación de mantener la distancia interpersonal con un aforo limitado al 30%. ¿Dónde es más fácil cumplir, en una tienda pequeña o una gran superficie de 1.000 metros cuadrados? De hecho, estas restricciones solo se aplican en Chequia mientras países con una estructura comercial similar a la nuestra, como Francia, no han establecido esas limitaciones al gran comercio.