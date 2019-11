Si nos atenemos a las cifras, al menos a las que saltan a la vista, el Black Friday es una iniciativa de primera. Suben las ventas año tras año, se baten marcas un ejercicio sí y otro también y hay plataformas que llegan a registrar más de diez ventas por segundo. En países como el nuestro, en el que la demanda interna es responsable, en gran parte, de la buena marcha de la economía, es siempre buena noticia que se venda mucho. Hasta ahí todo parece positivo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, como todo en la vida, la moneda tiene otra cara, varias en este caso. Una es la que se refiere al fomento de un consumo excesivo, desmedido, con lo que eso tiene de mayor producción de objetos que no son de primera necesidad pero que contribuyen a la degradación del planeta por el aumento de recursos necesarios para fabricar esos objetos, el cartón que los envuelve, el combustible que se utiliza en su entrega, etc.

Otra cuestión a tener en cuenta es que hay comercios que no pueden seguir el ritmo de descuentos, algunos a todas luces ilógicos por excesivos, con aroma a dumping de ese que sirve para expulsar del mercado a tus competidores. Eso provoca en unos que se esfuercen por encima de sus posibilidades y acaben perdiendo dinero en esta época y en otros que, al no poder seguir la dinámica, sus ventas bajen y se vean abocados al cierre.

Esto no significa que mi recomendación sea dejar de consumir en estas fechas, o no hacerlo a través de Internet, yo mismo, seguramente, pecaré este Viernes Negro. Con estas líneas solo pretendo animar a que sigamos en ese proceso de reflexión en el que parece que estamos, casi todos, embarcados y que, inexorablemente, se dirige, si no queremos ver nuestro planeta destruido, hacia un cambio de modelo de consumo.