El déficit de nacimientos hunde la economía

En Múnich investiga y ensena Uwe Sunde, un prestigioso economista que ha publicado un artículo científico en el ‘Journal of Population Economics’, que ha creado consternación: ‘Demographic Dynamics and Long-Run Development: Insights for the Secular Stagnation Debate’. Bajo este título, sus conclusiones responden al sentido común de muchísima gente no especialista en la materia: que el bajón económico a partir del 2008 se debe, en última instancia, al déficit de nacimientos, sobre todo en los países de mayor prosperidad. Durante muchos años, esto era una patata caliente en manos de políticos y científicos, porque les hubiera obligado a reconocer grandes errores y a revisar la política social y familiar.

Uwe Sunde lo explica mediante su concepto del paso a través del umbral demográfico, que consiste en que inicialmente hubo mayor longevidad y posteriormente se produjo un bajón de nacimientos. Esto favoreció por un corto periodo una mayor formación profesional y una mayor riqueza per cápita, pero luego fue bajando el crecimiento económico. Por esta razón seguimos por debajo de los niveles de productividad económica del 2008 y parece difícil que pueda recuperarse el terreno perdido a corto plazo.

Donde mejor se puede comprobar este proceso es en los países occidentales, donde, sin embargo, la globalización ha permitido hasta ahora mantener un nivel de prosperidad económica relativamente alto, también porque los países ricos han sabido aprovechar la mano de obra de menor costo en los países emergentes. Pero el paulatino aumento de este costo –por ejemplo, la subida del costo de al mano de obra en la China- está erosionando esta ventaja.

Otro factor favorable es el progreso tecnológico, pero está por ver cuándo se manifestará en las estadísticas. Según Sunde, los países occidentales han alcanzado el pico máximo de su crecimiento

económico en el periodo desde el final de la segunda guerra mundial hasta el ano 2008. Como es bien sabido, el déficit de nacimiento está causando grandes problemas también en la China y en cualquier otro país en donde la gente ha hecho el mal negocio de preferir un coche, una carrera o unas vacaciones a cambio de hijos. Este proceso está pasando dolorosas facturas sobre todo a los sistemas de pensiones y previsión social, y, en general hacen subir los impuestos, que en los países de la OECD está ya muy cerca del 50%.

Y está por ver el impacto del alto costo en la lucha contra el terrorismo islámico y del mantenimiento de cientos de miles de fugitivos árabes y africanos en Europa, hasta que comiencen a ser laboralmente productivos y se integren cultural y socialmente en nuestro mundo.