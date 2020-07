Covid 19: gestión activa en activos de calidad

Hay dos lecciones que esta maldita crisis del Covid está dejando en la industria de gestión de activos: hay que diversificar las carteras y poner las luces de largo alcance; y es caballo ganador la gestión activa de calidad.

Me lo contaban esta semana en una entrevista en Radio Intereconomia, Álvaro Fernández Arrieta y Mario González de Capital Group: “Hay que estar invertido: 1.000 dólares invertidos en enero 2010 en el S&P serian hoy casi tres veces mas” Insistían en “Buscar el timing es batalla perdida: inversión a largo plazo y diversificación en activos de calidad. Si te hubieras perdido los 10 mejores días de mercado, te habrías perdido un tercio de esa ganancia. Si te hubieras perdido los 20 mejores, tendrías sólo la mitad de esa ganancia” Y apuntaban estas afirmaciones con un par de datos: “Si cogemos también el S&P como ejemplo los últimos 70 años, de media los mercados bajistas duran 14 meses y la caída media es del -33%. Sin embargo, la media de los alcistas es de más de 6 años y una subida media del 279%”

Además insistían en que esta crisis se ha convertid en un acelerador de tendencias que ya estaban ahí: tecnología, consumo y salud. OJO, no todo lo digital funciona: se impone la gestión activa. Me ponían como ejemplo la crisis de Wirecard y me contaban que, aunque el Nasdaq este año sube a doble dígito, la mitad de las tecnológicas que lo componen están en rojo.

Así que: se impone la gestión activa en activos de calidad y se impone la diversificación con luces largas. ¡Ahorrador, no intente buscar ni el mejor momento para comprar ni el precio más barato! ¡Paciencia, buenas estrategias, gestores con experiencia, objetivos claro, perfil bien definido y horizonte de inversión amplio!