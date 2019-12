La clase media se muda a china

Esta vez voy a procurar no hablarles de política ni de la ronda de consultas que empieza esta semana para ver si el candidato tiene los suficientes apoyos para salir victorioso de una sesión de investidura aunque se imaginarán que ha sido uno de los temas recurrentes en las tertulias al igual que la Cumbre del Clima que se celebra estos días en Madrid donde lo más “llamativo” no son los acuerdos a los que se alcancen para luchar contra el cambio climático sino que todo el mundo estábamos más pendientes de cómo llegaba una joven de 16 años, de qué medio de transporte iba a elegir para trasladarse a la capital. Parece que nos daba lo mismo si a esa Cumbre no venían los líderes de los países más contaminantes, la “atracción” era Greta Thunberg.

Al margen de pactos, coaliciones o activismos varios, me quedo con una noticia que sacó el otro día un contertulio y que le llamó poderosamente la atención. “China se prepara para ser una nación de clase media”. Por primera vez en la historia, la mayoría de la población mundial será considerada de clase media o alta y casi el 90% de los nuevos miembros de clase media procederán de Asia. Según los últimos estudios, en el continente asiático es donde más personas pasarán de la clase baja y la pobreza a la clase media. En la región Asia-Pacífico se pasarán de 1.380 millones de personas de clase media a 3.492 en 2030. En EEUU, 335 millones de personas estaban dentro de la clase media, para 2030 serán 354 millones; en Europa, sin embargo, el incremento será menor.. apenas 733 millones en los próximos diez años. Todo esto son mucho más que números.. porque más clase media se traduce no solo en un aumento palpable del nivel de vida de las personas, que siempre es algo positivo, sino también en el aumento del gasto total.. en 2030 alcanzará los 64.854 millones, lo que supone que la economía no solo crecerá sino que se transformará radicalmente. Ya lo dice la canción.. “..si yo fuera rico”.