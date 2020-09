La vuelta, ¿de qué?

Pasadas las vacaciones, la primera vuelta que se nos viene a la cabeza es la del cole que arrancaba el pasado viernes en Madrid con 95.000 niños de menos de tres años y la inquietud de padres y profesores de no saber si funcionarán las medidas de seguridad contra el coronavirus.

La incertidumbre es tal que muchos progenitores han llegado a cuestionarse no llevar a sus hijos a la escuela para evitar posibles contagios pero no es una opción, en España la escolarización es obligatoria a partir de los 6 años pero, además, la escolarización presencial es un deber -tal y como defiende hasta la ONU-. En otros momentos, nadie o muy pocos se plantearían esta posibilidad pero en las circunstancias actuales y sin saber muy bien qué va a pasar, ¿quiénes pueden tener la autoridad suficiente para exigirle a un padre que exponga libremente a su hijo en su regreso a las aulas? ¿Qué debería prevalecer: el derecho a la salud y vida del propio niño o el derecho a la educación pensado para acabar con las desigualdades?

El debate está servido y, me temo, que no hay plan B. De confirmarse nuevos casos en un colegio, al igual que han hecho en Francia, comportaría el cierre de ese centro y a casa. Sin olvidarnos, por supuesto, del “lío” entre el gobierno y los agentes sociales sobre qué entienden por bajas laborales en el supuesto de que los niños tengan que quedarse en casa guardando cuarentena.

Entre tanto, el gobierno ya negocia con algunos de sus socios los Presupuestos Generales del Estado -parece que esta vez, las cuentas del exministro Cristóbal Montoro no tendrán que volver a prorrogarse por enésima vez-, el sector financiero empieza a mover ficha para afrontar de forma conjunta las consecuencias de la pandemia y algún que otro ministro también está de vuelta -y no precisamente de pasar unos días de vacaciones-. En los meses que lleva ocupando la cartera de Universidades, su titular Manuel Castells apenas ha dado dos ruedas de prensa pero es capaz de defender por qué no se ha dejado ver más diciendo que no estaba desaparecido y que todo es una “leyenda urbana”. Lo que les decía al principio, la vuelta ¿de qué?