Quiero comenzar este blog con algo que dijo el presidente de EEUU, Donald Trump, sobre Wall Street y que, pese a muchos, tiene toda la razón… dijo algo así como que la bolsa estadounidense va de récord en récord porque “la gente cree que lo que hacemos -la administración Trump-, lo hacemos bien”. A estas alturas a nadie le sorprende los méritos de los que se apropia el presidente pero es que, aunque a muchos les cueste reconocerlo, es cierto que nunca los índices norteamericanos habían alcanzado tales niveles aunque también hay que decir que Wall Street lleva subiendo desde mucho antes de que Trump llegase a la Casa Blanca. Pero desde entonces, desde 2016, han seguido marcando nuevos máximos… y nadie se atreve a aventurar hasta cuándo va a durar este ciclo alcista. Los datos macro le “avalan”… el último, lo conocimos el pasado viernes: EEUU comenzó 2020 creando 225.000 empleos cuando las previsiones del mercado hablaban de una cifra de unos 160.000 con el paro en el 3,6%, una décima más de lo esperado pero aún así en mínimos de casi medio siglo. No hay que olvidar que por algo es la primera economía del mundo… durante el año pasado, generó una media mensual de 175.000 puestos de trabajo. Con los datos encima de la mesa, Trump puede “presumir” de haber conseguido pleno empleo, de tener controlada la inflación, los salarios, etc., en definitiva de hacer efectivo el lema con el que ganó las presidenciales de hace cuatro años, “America great again”. Y ahora vuelve más fuerte que antes… ha superado un proceso de impeachment en el Senado y eso que parecía tenerlo todo en contra, que los testimonios que se escucharon en la Cámara de Representantes le acusaban de los cargos de abuso de poder y de obstrucción a la justicia pero Mr. Trump ha sabido salir “indemne” del proceso político acordándose de sus detractores y culpándoles de una “caza de brujas” en su contra. Por cierto, que los demócratas bastante tienen con lo suyo porque los caucus de Iowa empezaron mal, con retraso en el recuento de los votos y bastantes dudas sobre el sistema para designar al candidato e incluso con sorpresa final porque muy pocos apostaban porque ganara el exalcalde Pete Buttigieg aunque lo haya hecho por la mínima al veterano senador Bernie Sanders. La siguiente cita, los caucus de New Hampshire el próximo día 11. De momento, Donald Trump sigue sin saber quién será su rival en las elecciones de noviembre… aunque me temo que no es una cuestión que le quite el sueño.

