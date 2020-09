Fusiones bancarias en España, mucho más que cifras

Estamos acostumbrados a considerar las operaciones empresariales a partir de los números. Pero cuando reflexionas sobre la última operación que tenemos sobre la mesa, te das cuenta de que, también en este asunto, España vuelve a ser diferente. Se me ocurren una serie de derivadas más allá de las puramente económicas en caso de que llegue a buen puerto la fusión entre Bankia y La Caixa. Lo primero es que no podemos olvidar que La Caixa ha sido mès que un banc en Catalunya. Sin embargo, si se fusiona con una entidad parcialmente tricentenaria como la madrileña Bankia, con la labor del padre Piquer resonando en la entidad a pesar de su mestizaje con otras entidades valencianas, castellanas, etc., ¿quién sabe si su ADN se contaminaría irremediablemente para los guardianes de las esencias? Igual le da un infarto a alguien en la plaça de Sant Jaume….o en Waterloo.

Hay otro aspecto, que algunos lamentarán y otros celebrarán. Y es que esta operación aleja las pretensiones de la facción más radical del gobierno de desarrollar una banca pública con actividad minorista, y es que ya saben, el ICO no es lo mismo. Por otro lado, no podemos olvidarnos de los miles de millones que metimos todos los españoles en Bankia, ¿cómo les va a afectar la operación?.

Y la tercera gran cuestión que se me ocurre pasa, sin duda, por el camino, parece que sin retorno, que lleva nuestro sistema financiero hacia la figura del oligopolio. Hace apenas 25 años había más de 160 bancos en nuestro país y dentro de nada nos van a bastar los dedos de una mano para contar los bancos españoles. Los clientes no vamos a tener muchas opciones para elegir. Y esto no ha hecho más que empezar vista la presión del BCE promoviendo estos movimientos y el consenso de los expertos en que esta operación es el pistoletazo de salida de una tendencia que se antoja imparable. Y no olvidemos que en España, si hay una entidad con tradición y hambre en estos procesos es Santander, así que yo no le quitaría el ojo de encima. Además siempre ha sido un banco audaz, de movimientos que sacuden el mercado; imaginen que le da por absorber BBVA…