España, niveles pre-covid, ¿pá cuando?

Hoy he estado echando cuentas. En la anterior crisis, con la caída de Lehman Brothers, el PIB se desplomó un 9.6% en cinco años, de 2008 a 2013. Tardamos entonces nueve largos años en volver a la casilla de salida. Ahora la Comisión Europea dice que España se contraerá este año un 12,4%, el próximo año crecerá un 5,4% y no será hasta 2023 cuando recuperemos los niveles previos al covid.



El impacto de la crisis sanitaria será mayor en nuestra economía que en el resto de la UE. ¿Porqué? Por nuestro modelo productivo, muy basado en el turismo. Vamos a perder este año 60 millones de turistas, 56.000 millones de euros que dejaremos de ingresar por turismo. El sector del automóvil, que representa en torno a un 10% del PIB, ha visto cómo la producción se ha desplomado un 36% y las exportaciones un 24% ¡Recordemos que España es el segundo país de Europa, por detrás de Alemania, en producción de vehículos! Por la estructura del mercado laboral: partíamos de un nivel de paro por encima de los 3 millones de personas, y además la tasa de temporalidad duplica a la media de la UE ¡Ojo, por dar un dato: en Andalucía la tasa de temporalidad supera el 36% cuando en Europa la media ronda el 14%! Hay un tercer argumento que explica porqué el golpe de esta crisis sanitaria en nuestra economía es mayor: la respuesta de estímulos fiscales del gobierno ha sido muy tibia, limitándose a avales, créditos ICO y prolongación de los erte … ¡poco más, muy poco! Y para colmo, hay un cuarto elemento: que partíamos de una situación bastante más compleja que nuestros socios en términos de deuda y de déficit.

La situación es complicada, mucho. Ahora todo se fía a los fondos que llegarán desde Europa. Primero que lleguen y después que sean bien aprovechados para dar un impulso a nuestra economía, a nuestra competitividad y a nuestro bienestar. Mientras llega, sería un error sembrar el horizonte con más incertidumbre, mayor regulación, y ¡ojo con las subidas de impuestos que se avecinan! ¿sabe usted de algún país que en medio de este socavón económico haya subido la presión fiscal? Yo no, y miedo me da que suban impuestos: sería el golpe mortal para el consumo, el empleo y por tanto el crecimiento. Así que, si volvemos a niveles pre-covid en 2023 ¡milagro sería!, me temo que … yo no lo veo!