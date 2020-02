Fondos de inversión: 2019, año de la decepción

Decepción si, ¿porqué? No por la rentabilidad acumulada por estos productos de ahorro. No, aquí la rentabilidad no tiene nada que ver porque 2019 fue un año espectacular para los fondos de bolsa con rentabilidades del 10%, del 20%, del 30% y más; con rentabilidades de doble dígito para muchos fondos de renta fija corporativa… ¡gran sorpresa! Decepción porque los inversores no aprovecharon el buen año en bolsa para meterse a saco en este vehículo de ahorro. Quizás venían “tocados” del fiasco de 2018, quizás esperaron en liquidez buscando en timing correcto ¡gran error! , quizás creyeron encontrar refugio en la liquidez o en el arcaico depósito. La rentabilidad media ponderada del fondo de inversión en 2019, nos contaba esta semana Inverco –la patronal de la industria de fondos y planes de pensiones- fue del 7,2%, el patrimonio voló por encima de los 276.000 millones pero el incremento de ese patrimonio –y ésta es la pena- no fue por nuevas entradas –apenas 19.000 millones de euros- y sí por las plusvalías generadas.

PUBLICIDAD

Decepción también por los traspasos. Nos contaban desde Inverco que del total de patrimonio gestionado a través de fondos de inversión, el 30% aprovechó la ventaja fiscal de los traspasos para cambiar de un vehículo a otro. Pensé que quizá tanta rotación respondía a una mayor educación financiera de los partícipes que cambiaron de un fondo a otro buscando una mayor rentabilidad o un mayor refugio según la ola del mercado que viniera. NO, también me equivoqué. Nada que ver con más educación financiera. La ecuación no es más educación financiera, por tanto, más traspasos. La ecuación es, más gestión discrecional de carteras igual a más traspasos. ¡Quizá que muchos ahorradores prefieren delegar en otros la gestión de su ahorro? ¿Será por comodidad o por confianza? Mmmm… no me atrevo a dar respuesta porque lo más probable es que me equivoque.