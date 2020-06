Junio, ideas para construir carteras

El Ibex vuelve a los niveles previos al estado de alarma. ¡Sí! A pesar de que el país se ha parado en seco, de que el paro se ha disparado, la recesión será de doble dígito y la deuda galopante… a pesar de ello, el Ibex cerró mayor por encima de los niveles que marcaba antes del encierro, el pasado 15 de marzo. ¿Qué está pasando?

Puede que el mercado descuente expectativas, que piensen los inversores que ya no estamos al borde del abismo, que estamos en momento de desescalada y, por lo tanto, de reconstrucción económica. Esta idea, junto con el apoyo de los bancos centrales y también de los gobiernos – la semana pasada por fin Europa aprobó su plan de reconstrucción dotado con 750.000 millones de euros- justifican la buena racha del mercado español a finales de mayo.

En este contexto, ¿qué hacer? Cuando hablo con los gestores me insisten en tres ideas: “Gestión activa, planificación y alargar los plazos”. También recalcan que el ahorrador debe mantenerse en su perfil y diversificar construyendo carteras y no coleccionando activos” ¿Ideas de cara la construcción de esa cartera? Primero tener en cuenta que la

recuperación será más lenta de lo esperado. No hay más que ver que la confianza de los consumidores en Asia está repuntando menos de lo previsto.

Segundo, la bolsa americana sigue ofreciendo oportunidades y aquí yo veo tecnología: hoy más que nunca somos dependientes de ella al comprar, al trabajar, al disfrutar de nuestro tiempo libre, al educar a nuestros hijos, al comunicarnos con amigos y familiares…. Atentos también a los mercados emergentes que cotizan con un descuento del 35% frente a EEUU, y no perder de vista los alternativos para complementar la cartera de renta fija.

Otra idea que dejo a ese ahorrador que acaba de poner un pie en el mes de junio: sostenibilidad. El 20% de las acciones con calificación ISR baten en un 5% a los índices globales. La sostenibilidad reacciona mejor en caídas abruptas.

Y ahora queda lo más importante ¿cómo acceder a estas ideas? El fondo de inversión es el mejor vehículo para ahorrar a largo plazo: por su gestión profesional, por su seguridad, liquidez, porque te da acceso a cualquier activo y región y también por su fiscalidad. Toca ahorrar!