¿Niveles pre-covid? Échele como pronto 2022

¿Cuándo recuperará España los niveles pre-Covid? ¿Cuándo el crecimiento de nuestra economía volverá a rondar el 2%? Esta semana hablaba con economistas de reconocido prestigio y me decían que, como pronto, 2022. “Quedan entre 14 y 18 meses para recuperar niveles de actividad previos a la pandemia, y eso contando con que lleguen los 140.000 millones de euros procedentes del Fondo de Reconstrucción Europeo y que el gobierno no haga ninguna tontería”.

¿Tonterías?, preguntaba yo en un alarde de ingenuidad. “La clave está en que el gobierno genere certidumbre y eso se consigue con seguridad jurídica y ¡ojo!, con subir los impuestos en plena depresión económica” Lo que es evidente es que de esta crisis saldremos con más dotación tecnológica, pero está claro que no será suficiente para compensar el desplome de ingresos y de empleo del turismo y de la construcción. Saldremos también con mucha más deuda en la mochila. No será deuda de las familias, que a diferencia de la crisis de 2008 gozan de mayor nivel de ahorro y están menos expuestas al ladrillo. Será deuda empresarial, aunque mucho menos que hace diez años y será, sobre todo, endeudamiento público en manos de bancos centrales y con el menor coste financiero de la historia.

El gobierno tiene ante si grandes retos y tendrá más pronto que tarde que ponerse manos a la obra para realizar las reformas pendientes. El BCE ya está encima de España. Tendremos que justificar el gasto público; nos pondrán condiciones macro y habrá que presentar un programa de reformas para el crecimiento económico.

Hay que flexibilizar el mercado laboral, apoyar sectores intensivos en empleo, reformar el seguro de desempleo y no dar incentivos que provoquen efectos perversos, como el ingreso mínimo vital. Hay que acometer la reforma de las pensiones: retrasar la edad de jubilación, tener en cuenta toda la vida laboral para calcular la prestación, ligar esa pensión a factores como la longevidad o el crecimiento y ¡por supuesto! Incentivar el ahorro privado a través de planes de pensiones individuales y planes de empleo.

¿Más reformas? Reforma de las Comunidades Autónomas, para acotar el gasto y también las competencias y reforma fiscal que mucho me temo irá por sacarnos dinero del bolsillo a todos los españoles. NO pierda de vista los impuestos que vienen: les llamarán verdes, solidarios o… lo bautizarán como “tasa Google” Llegará también la subida del IVA y quién sabe si del IRPF. ¿El ahorro? Por favor, ese impuesto que no me lo toquen.