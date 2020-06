Nueva Normalidad: Gestión activa, global y de calidad

Fast and Furious. "Ha sido una pandemia global que ha provocado un shock de liquidez y de demanda. NO ha funcionado el value, ni el momentum, ni el growth. Lo que aguanta y seguirá generando retornos será el quiality: calidad y visibilidad. Tecnología, healthcare, consumo y SOSTENIBILIDAD”. Me lo contaba hace unos días Álvaro Antón Luna, country head para Iberia de Aberdeen Standard Investment, en la tertulia de mercados de Radio Inereconomía.

Participaba también Gonzalo Rengifo, head en Iberia y Latam en Pictect AM y él prefería utilizar otra expresión: “FOMO, fear of missing”, me decía. “Nadie quiere perderse un rebote. Apenas han salido 6.000 millones de fondos de inversión. No ha habido estampida, pánico. El inversor ha puesto en valor el asesoramiento de calidad”.

“Ha sido una crisis muy diferente. Provocada por un shock externo y apoyada -con gran cantidad de dinero y sin dudarlo desde el comienzo- por políticas fiscales y monetarias”. Insistía Felipe Lería, head of Iberia en UBP: “Selectivos en renta variable; estrategias long/short; crédito Investment Grade y posiciones residuales en oro”. Y participaba también Iván Díez Sainz de Groupama AM que insistía en el largo plazo y la diversificación: “Crecimiento y calidad tanto en renta variable como en renta fija. En crédito mejor Investment Grade. Las bolsas, caras, luces largas y selectivos. El MSCI este año -7,8%, en 2018 -7,4%”.

Ideas para unos mercados que afrontan la llamada “Nueva Normalidad”, propuestas que inciden en tres ideas básicas: gestión activa, gestión de calidad y gestión global.