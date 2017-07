Nuevas tendencias de inversión en el 2016

Unos datos previos a tener en cuenta: El Fondo de Pensiones del Gobierno Noruego, con un volumen de 790 mil millones de Euros, desde 1998 hasta 2015 ha ganado una media de 5,8% p.a. y este ano, al 30.6. está perdiendo 14 mil millones. En Suiza, en el 2015 los bancos y los administradores patrimoniales independientes –volumen: 2 trillones de Euros- han obtenido un resultado medio global de menos del 2%. Ante estos datos hay que tener muy presente que la labor de administración estaba en manos de los mejores profesionales del mundo.

Considerando además el dramático endeudamiento de los estados líderes y de los bancos, y la situación política en el Oriente medio, las relaciones Rusia-USA, y el dinero a interés cero con gran potencial inflacionario, se comprende que las tendencias de inversión del 2016 estén determinadas por mercados erráticos y por una volatilidad excesiva. Pienso que, por tanto, las tendencias –que se están observando en los mercados financieros- se pueden resumir en los puntos siguientes:

1. A largo plazo, abandono de los fondos de inversión gestionados activamente, porque sólo aprox. un 20% de ellos resulta mejor que el ´benchmarket´correspondiente. Sus costos son muy altos y suponen un negocio de primera importancia para bancos y gestores, sin participar en los riesgos. Por ello están avanzando los ETFs y otras formas de inversión pasiva a costos que pueden llegar al 0,2% por ano.

2. Tendencialmente, el mercado busca poder reaccionar rápidamente ante condiciones adversas. En los fondos tradicionales, el cliente del banco no tiene acceso directo a su dinero y el fondo mismo tiene que atenerse a ciertas reglas de inversión exigidas por la UE que recortan la libertad de acción. Esto significa que están aumentando las posiciones en cash, que permiten precisamente una movilidad rápida.

3. Dado que las personas con dinero tienen hoy por hoy un conocimiento financiero muy superior, también gracias al internet, tendencialmente están prefiriendo tomar ellas mismas las decisiones de inversión, si acaso bajo el asesoramiento del banco. Es muy indicativo en este sentido que haya un gran florecimiento de bróker que

ofrecen una plataforma profesional, como es el caso del software Metatrader, que utiliza el bróker Ironfx y tantos otros, con mucho éxito. Incluso hay bancos, como el Saxo Bank, que ofrecen todavía una mejor plataforma con más de 50.000 productos para comprar o vender desde el PC o el desde el teléfono de última generación, equiparándose así con los bancos europeos de primera línea.

4. La consecuencia de estos cambios de tendencia explican un cierto retorno al ´stock picking´, a invertir en índices o en títulos de renta fija cuando ya tienen un descuento del 40% de su valor nominal, a condición de que el deudor sea de alta calidad. Y todo esto tiende a hacerlo el cliente del banco, bien a través del acceso electrónico al mismo o en una cuenta con un bróker.

Por lo apuntado inicialmente, veo una tendencia hacia una menor confianza hacia instituciones, que mediatizan la inversión, porque, como dice el refrán alemán, al final todos cocinan con agua. Esta actitud viene provocada también por las medidas de represión financiera del estado, que impone en los mercados del dinero unos principios que lo distorsionan profundamente, llegando al extremo de la confiscación de activos, como lo hemos visto en Chipre y sobre lo cual hice un estudio que indica, que los clientes de

bancos altamente endeudados harían bien en cambiarlo por otro mejor. Y si en todo el país no hubiese alternativas válidas, es mejor tener el dinero ´en el colchón´. Hoy no pocos especialistas dicen y escriben que una cuenta bancaria no es otra cosa que un préstamo.

La desconfianza y la incertidumbre explican otra tendencia más: la huida del cash hacia bienes tangibles, como inmuebles, campo, acciones de máxima calidad, oro, diamantes, obras de arte etc. En Praga tengo amigos que han comprado bosques, y están sorprendidos que la tala les dé un rendimiento seguro del 6%. Otros que conozco han comprado miles de hectáreas de campo y tierra de labranza en Paraguay y en Eslovaquia, donde el m2 se puede conseguir a 0.3 Euros por m2.