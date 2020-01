Davos, se tiñe de verde

El próximo Foro Económico de Davos que comienza el martes en la localidad suiza de Davos-Klosters estará marcado por los riesgos medioambientales que conlleva el cambio climático.En el este foro donde se reúnen políticos, empresarios y representantes de organizaciones sociales y culturales tiene este 2020 se marca como único objetivo: construir un mundo más sostenible e inclusivo. Por primera vez, en su 15 años de historia, su informe previo de riesgos globales destaca cómo los cinco principales desafíos mundiales son todos medioambientales.Este informe llega después de que la Comisión Europea presentara su plan de inversión verde con más de un billón de euros para combatir el efecto invernadero y las emisiones de carbono.Un plan previsto hasta 2050 donde le emergencia climática se convierte en el desafío más importante a nivel mundial.Pero el futuro , y según alerta Davos viene cargado de incertidumbres,sobre todo por el proteccionismo y la falta de capacidad de respuestas de los diferentes Gobiernos.No sabemos, si este Foro Económico de Davos mostrará soluciones o compromisos firmes, en torno a un panorama económico cada vez más gris,o el descontento de la sociedad con medidas que no han conseguido promover El Progreso.Entre los que estarán Donald Trump, quien anunció hace unos días su presencia,y cuya fecha de inauguración del Foro, coincide con el inicio de su juicio político en su pais( impeachment ).Y se encontrará allí con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien precisamente es pieza fundamental del escándalo que ha puesto a Trump contra las cuerdas en su país.Quien no estará será el ministro iraní de Exteriores,Javad Zarid, ya que ha cancelado su visita tras el aumento de las tensiones mundiales con EEUU.Desde Europa, Úrsula Von der Leyen encabezará la delegación por parte de la UE que incluirá también a los comisarios de Comercio y Economía, Paul Hogan y Paolo Gentiloni. Por parte de Gobierno de España, asistirá Pedro Sánchez y la titular de Economía ,Nadia Calviño. Entre empresarios españoles,Ana Botin,Ignacio Sánchez Galán y Carlos Torres entre otros.Lo que aún no sabemos, es si utilizarán el transporte temporal que se les habilita este año, una estación de ferrocarril junto al Centro de Congresos para fomentar el uso de transporte público que han establecido los organizadores después de las críticas recibidas el año pasado por el uso y la cantidad de aviones privados que llegaron hasta la localidad suiza para llevar a políticos y empresarios.Greta Thunberg volverá a participar reclamando el final de los combustibles fósiles, pero aún no sabemos en que medio de transporte llegará.Seguro que tendremos muchos artículos ,imágenes, pero debe preocuparnos no como van sino como vuelven, con qué tipo de compromisos regresan en su maleta.

