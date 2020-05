El dinero no será gratis

Esto no será ‘Take the Money and Run’ (‘Toma el dinero y corre’), título de la primera película documental de Woody Allen. El Fondo Europeo de Recuperación se repartirá entre todos los países de la UE para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del Covid19.

Los países de la UE esperan que estas ayudas se repartirán a principios de julio, y no será coger el dinero y a correr. Vendrán cargadas de condiciones.

La UE ha dado un paso histórico aprobando el Fondo Europeo de Recuperación, dotado con 750 mil millones de euros de los cuales 500 mil millones corresponderá a subvenciones a fondo perdido, y 250 mil millones serán préstamos. A España le tocará unos 140.000 millones de euros, de los cuales 77 mil millones serán subvenciones a fondo perdido y 63 mil millones de euros en préstamos.

Esta cifra aún no es definitiva porque hay que poner de acuerdo a los estados miembros para ver cómo se asignan estas ayudas a cada país.

Ahora, ¿será suficiente este montante de dinero?

La CE quiere que los socios incrementen de forma importante sus aportaciones y se aumente de forma temporal el techo de gasto de los presupuestos comunitarios.

Este fondo se canalizará, por un lado, a través del denominado ‘Semestre Europeo’, que será desembolsado bajo el compromiso de cumplir con las recomendaciones económicas que dé la Comisión. ‘Semestre Europeo’ que es el periodo de seis meses que, en la UE, va desde la presentación del borrador presupuestario hasta la presentación de los programas de estabilidad; y que termina con las recomendaciones específicas que la Comisión hace a cada país.

Por otro lado, un 15% del total se centrará en el sector privado, y el otro 5% para complementar el 100% del total se centrará en potenciar el sector sanitario de los países miembros.