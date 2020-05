Hasta hace poco más de dos meses pensar en una pandemia era pensar en algo irreal, en una serie de ficción donde los finales siempre acaban bien pero la película que vivimos desde hace dos meses aún no está escrita.

¿Dónde está el final del túnel?

Aún no sabemos, pero no sólo las crisis sanitarias se cobran vidas, también las económicas generan carencias. Entre estas carencias se encuentra la destrucción de puestos de trabajo que aún están por cuantificar y que no sabemos qué tipo de alcance tendrá.

No sabemos si la recuperación o el rescate nos llegará de Europa.

Si lo hará en forma de sopa de letras , en V, en U, el L, pero es fácil identificar que las economías son más vulnerables de lo que pensábamos a esta pandemia.

Los mismos factores que han provocado el rápido contagio de economías como la nuestra, pueden retrasar y, en todo caso, ralentizar el ritmo de recuperación o de reconstrucción.

Esto vendrá por fases, como el desescalamiento sanitario.

Para combatir la depresión y reactivar la economía, una de las armas de utilización masiva está siendo la teoría que Keynes desarrolló en sus libros: el endeudamiento.