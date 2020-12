Resiliencia, el arte de que sigan sufriendo los mismos

El presidente del gobierno está convencido de que con los PGE que van camino de aprobarse tras su envío al Senado, y con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se van a generar enormes bolsas potenciales de empleo y empresas en el cortísimo plazo.

Pero no nos cuenta, suponiendo que ese empleo se genere, si será un trabajo de los que te permiten vivir o uno de esos, inconcebible hasta hace nada, que permite que haya trabajadores pobres. Y es que no podemos olvidar que más de 4 de cada diez trabajadores españoles han perdido ingresos durante la pandemia. O que uno de cada tres ha tenido que tirar de ahorros para su supervivencia, porcentaje que es el doble que en Francia y cerca del triple que los Países Bajos.

Y eso no tiene visos de mejorar por el plan de recuperación ni por la aprobación de las cuentas públicas, ¿qué digo? mucho menos por la puesta en marcha de unos presupuestos que suponen subidas de impuestos que terminaremos pagando, lo sabemos todos los contribuyentes y lo sabe el gobierno, las clases medias y medias bajas. Y tampoco tendremos más dinero si, como amenazan, van en contra de la ley aprobada por Zapatero y se empeñan en cercenar el derecho de Madrid a bajar la parte autonómica de ciertos tributos, derecho que, por cierto, asiste a todas las otras comunidades pero que no quieren aplicar, ellos sabrán porqué.

Y la guinda es el ciudadano medio que, además de tener que apechugar con todo el complicado escenario ahora descrito, tiene que lidiar con un ERTE. Si la causa es covid, vaya que vaya, al menos no verá cómo se reducen sus días de derecho de paro, con tanto esfuerzo cotizados. Eso sí, nadie le va a librar del regalito diferido de una declaración de la renta a pagar. Ojalá llegue ya con la pandemia languideciendo acosada por la plétora de vacunas que se desarrollan contrarreloj, será más llevadera. Pero no podrá librarse ni siquiera el que gane poco, por tener dos pagadores y en un contexto en el que, avisan tanto técnicos de Hacienda como Asesores Fiscales, lo más probable es que toque pagar. Me parece que lo más acertado que ha hecho Sánchez para recuperar la economía tras la pandemia es ponerle ese apellido a su plan de recuperación, porque si algo vamos a necesitar los ciudadanos es resiliencia.