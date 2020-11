La agenda económica de Biden

Cuando Joe Biden se instale en la Casa Blanca en enero heredará una economía devastada por la pandemia. Con el desempleo en niveles récord, empresas declarándose en bancarrota, todo podría agravarse este invierno cuando, como esperan los científicos, el Covid-19 se cobre decenas de miles de vidas más en Estados Unidos.

Biden ya ha dicho que no cerrará la economía. Revertir la reforma fiscal de Trump, planes de estímulo económico y aumentar las inversiones en tecnología y renovables, figuran entre las prioridades del líder demócrata. Mientras, su equipo económico se va perfilando. Además del fichaje de la ex presidente de la Fed, Janet Yellen como futura Secretaria del Tesoro, el presidente electo está considerando nominar a Roger Ferguson, ex vicepresidente de la Reserva Federal, y Brian Deese, ejecutivo de BlackRock, como los principales asesores económico de la Casa Blanca, según fuentes del mercado.

De ser seleccionado, Ferguson, ahora el director ejecutivo de la firma de inversión TIAA, se convertiría en el primer afroamericano en asumir la dirección del Consejo Económico Nacional, una posición privilegiada para guiar al presidente en sus políticas.

Por su parte, Deese, que fue contratado por BlackRock en 2017 para supervisar las estrategias de inversión sostenible de la poderosa gestora de fondos de inversión, fue asesor principal del presidente Barack Obama en materia de clima, conservación y energía.

El ala más progresista de los demócratas no aplaudiría estos fichajes, ya que Deese está muy conectado con Wall Street y Ferguson forma parte del consejo de Alphabet, la empresa matriz de Google. Y uno de los desafíos a los que se enfrentará la Administración Biden será cómo mantener a raya el oligopolio de las grandes tecnológicas estadounidenses.

Biden ha prometido durante su campaña billones de dólares en estímulos fiscales adicionales para combatir la crisis del coronavirus. Todavía hay 10 millones menos de empleos que en febrero y la economía es un 3,5% más pequeña que nates de la crisis. Se ha comprometido a extender los subsidios a los parados, lo que podría impulsar el consumo. También quiere invertir en infraestructura y energías verdes, lo que, según él, aumentará la contratación y ayudará al crecimiento económico a largo plazo. Pero la agenda de Biden corre el riesgo de verse bloqueada si finalmente los republicanos siguen con el control del Senado y éstos se resisten a acumular más deuda y a subir los impuestos a las empresas.