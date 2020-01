2020, año electoral

No se asusten, no hablo de España donde con tres pasos por las urnas en 2019 ya deberíamos haber tenido suficiente… aunque si vive vive en Cataluña no descarte otro paseo a su colegio electoral este año. Me refiero a las elecciones en EEUU. La primera potencia del mundo celebra elecciones elecciones en noviembre y todos los demás nos jugamos algo en ese envite.

La carrera hacia la Casa Blanca ya está en marcha y viene marcada por un clima político alterado por el impeachment, la guerra comercial y los conflictos internacionales como la reciente crisis con Irán. Donald Trump cabalgará a lomos de la economía para intentar la reelección y no correr la misma suerte que Jimmy Carter, Gerald Ford, y George Bush padre, al que Bill Clinton le ganó unas elecciones con la famosa frase de «es la economía, estupido». Los tres han sido hasta la fecha los únicos presidentes americanos que no repitieron en el cargo por culpa de la recesión.

Con la tasa de paro en EEUU su su nivel más bajo en 50 años y con tres de cada cuatro estadounidenses valorando positivamente la situación económica, parece misión imposible que los demócratas tengan alguna posibilidad de llegar al Despacho Oval.

Para intentarlo jugarán la baza de la gestión con Michael Bloomberg (el mejor alcalde de Nueva York para muchos) o de la experiencia con Joe Biden (si los escándalos no le apean del camino). Sin olvidar la posibilidad, remota al parecer, de que una mujer (Elizabeth Warren o Kamala Harris) presida por primera el país más poderoso del mundo tras el fracaso de Hilary Clinton.

Pero pase lo que pase lo único que parece claro es que la Bolsa de Nueva York celebrará la cercanía de las elecciones. Año electoral es sinónimo de ganancias casi seguras en el mercado. Desde 1896 Wall Street ha sido testigo de 30 citas con las urnas y solo en 9 de ellas ha terminado en rojo. Las últimas con el propio Clinton en 1997 y con Obama en 2008 cuando la crisis financiera daba sus primeros síntomas. Hasta noviembre por tanto que siga la fiesta y a por los 30.000 del Dow Jones.