Carta a la ministra de Trabajo

Señora ministra, me dirijo a usted con estas líneas ahora que está a punto de cumplir dos meses en el cargo.

Aprovecho como trabajador para agradecerle su interés en que nuestros sueldos vayan en aumento gracias a la subida del salario mínimo pese a las advertencias de diferentes organismos acerca de las consecuencias de dicho incremento. Le felicito también por su intención de acabar con los falsos autónomos reforzando la inspección de trabajo. Incluso me atrevo a celebrar que desde ahora podamos enfermar con la tranquilidad de que no vamos a ser despedidos. Aunque si le soy sincero nadie de mi entorno se acostaba cada día con ese miedo.

Sin embargo hecho algo de menos. Tal vez lo más importante. ¿Qué pasa con los más de tres millones de parados que todavía hay en España? Durante sus más de cincuenta días como ministra no le recuerdo ni una sola medida concreta para ayudar a encontrar trabajo a aquellos que no lo tienen. Convendrá conmigo que no hay nada más precario que no tener un empleo. ¿A qué espera señora ministra? ¿O es que acaso ya ha perdido la esperanza? Por favor no permita que ellos pierdan la suya. La esperanza de algún día poder volver a trabajar.