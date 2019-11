Conciliemos

Enfrentamiento, desacuerdo, lucha, contradictorio, incompatible… Son algunos de los términos que encontramos en el diccionario para definir la palabra conciliar.

Les traigo hoy este asunto a raíz de la decisión del BBVA de cerrar sus sedes corporativas a las 7 de la tarde para favorecer la conciliación. Además sus trabajadores no están obligados desde esta semana a estar conectados cuando termine su jornada laboral y las reuniones se limitarán a 45 minutos para evitar que sean interminables.

Es la última de las grandes empresas que toma medidas en favor de la conciliación. Este mismo mes Inditex anunciaba que su centro en Arteixo no abrirá los viernes por la tarde para que sus empleados dispongan de más tiempo libre. Bienvenidas sean las políticas en esta dirección en un país en el que conciliar es una asignatura pendiente.

Lo demuestra un estudio de Adecco en el que se recoge que dos de cada tres españoles tiene problemas para conciliar su vida laboral y su vida profesional. Parece lógico por tanto que la conciliación gane cada vez más peso frente al salario en la lista de prioridades de los trabajadores. Y no precisamente porque la mayoría de españoles vaya sobrado de sueldo.

Y si conciliar es un problema no les quiero contar cuando se tienen hijos. Sirva como prueba inculpatoria de esto los seis días no lectivos que tendrá un niño madrileño más que sus padres este año. Y eso sin contar el verano ni la Navidad. ¿Alguien me explica cómo se concilia esto si no es a base de niñeras, abuelos o de agotar nuestros días de vacaciones? Solo se me ocurre una forma: que usted o su pareja sean maestros. Concilia (si puedes) que algo queda.