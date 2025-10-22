Directo
Capital Intereconomía

Programa líder de información económica en España. Bolsa, Empresa y Economía marcan el pulso informativo. Actualidad al minuto y análisis con rigor e independencia. Mercados en tiempo real sin perder de vista la actualidad. Nada se mueve sin que Capital Intereconomía lo cuente. Todos los días dispondrán de consultorio de Bolsa y de Fondos (lunes a jueves) con los mejores expertos en dichos temas. Presentado por Susana Criado.

Consultorio de Bolsa con Miguel Méndez, Analista independiente: “ La UE se está preparando para un conflicto con Rusia”

Miguel Méndez, ha analizado la jornada bursátil poniendo el foco en el contexto macroeconómico y en los próximos datos de empleo en EE. UU.
Capital Intereconomía 8:00 A 9:00 22/10/2025

Entrada en prisión de Sarkozy, debate sobre Almaraz, coste del recorte a las renovables y nuevo récord de deuda. David Cortina (Santander PB) comenta las claves de la preapertura.
Capital Intereconomía 7:00 a Trump se reúne con Rutte por Ucrania y cancela cumbre con Putin; Netflix decepciona al mercado

Javier Santacruz analiza los máximos del Dow Jones y la caída histórica del oro. Gustavo de Arístegui comenta la postura de la UE sobre Ucrania, el pulso Trump-Putin y el ingreso en prisión de Sarkozy.
Fernando Ariza, Mutualidad: “Durante los años del Covid, el 30% de los españoles tenía menos de 300 euros ahorrados”

En esta entrevista con Fernando Ariza, Director General Adjunto en Mutualidad, ha presentado el nuevo plan estratégico para 2028
