Capital Intereconomía 14/01/2021

Primer análisis de la mañana con Miguel Ángel Bernal, Profesor de la Fundación de Estudios Financieros

La puntilla con Juan Pablo Calzada,Economista y Asesor Financiero.

Hablamos de la negociación de la extensión de los Ertes, del salario mínimo y de las pensiones con Unai Sordo, Secretario General de CC.OO

Analizamos la actualidad en la tertulia con Juan José Rubio, Catedrático de Hacienda Pública, Jorge Hodgson, Director y Fundador de JH ASESORES FINANCIEROS & BANCARIO y con Raúl Ramírez, Abogado y analista político

Preapertura de la bolsa con Francisco Rodríguez Director de Renta Variable Europea Banco Sabadell.

Perspectivas trimestrales de JP Morgan AM con Lucía Gutierrez-Mellado, directora de estrategia de J.P. Morgan AM para España y Portugal.

Análisis de los mercados financieros con Ofelia Marín Lozano, Profesora-Doctora en Economía- en Icade y Consejera Delegada de 1962 Capital SICAV y con Rafael Peña, gestor de Olea Neutral junto Hernán Cortés.

Consultorio de Bolsa con José María Lerma, analista colaborador de Investing.com

Foro de la inversión con Benito Berceruelo, Presidente del Spain Investors Day.

Abante pasará a gestionar 6.000 millones tras la compra de 360 CorA. Hablamos con Pablo Uriarte, Socio Director de 360 CorA.

Consultorio de Fondos con Gabriel López, Ceo de Inverdif.

Con «I» de inmobiliario con ENTREVISTA: DANIEL CUERVO, Director General de ASPRIMA y Director general DE ACPE. Miguel Ángel Peña, CEO de Residencial de Grupo Lar

DEBATE. Ferran Font, Jefe de estudios de pisos .Com

Javier Ortega, Ceo de Century 21 New Estate y con Juan Fernández Aceytuno , CEO DE ST