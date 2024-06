PUBLICIDAD

Aprende a Invertir con Banco BiG nos presenta una guía básica para comenzar a invertir en bolsa y salir airosos en nuestra toma de decisiones.

¿Cómo podemos invertir en Bolsa? Sara Carbonell, directora general de Banco BiG, señala que «lo ideal es tomarse el tiempo necesario ara escoger un buen bróker que nos ofrezca variedad de productos, más allá de acciones, con los cuales podamos diversificar o hacer coberturas de riesgo». También podemos informarnos de los servicios de inversión que ofrece nuestro banco así como reunirnos con nuestro asesor para discutir objetivos.

¿Qué productos podemos encontrar a nuestro alcance? El universo es amplísimo. Desde materias primas como oro o petróleo, ETFs y productos derivados que replican el comportamiento de determinados activos(como las acciones, las propias materias primas o criptomonedas), hasta bonos o fondos de inversión.

Antes de comenzar a invertir, ¿Hay factores que debemos tener en cuenta? La principal premisa, recuerda Sara Carbonell, es «entender el mercado» lo cual es imposible sin «formación». Entender todos los factores que influyen en los mercados facilitará nuestra toma de decisiones. Desde Banco BiG recuerdan que si no somos capaces, el plan B es ponernos en manos de asesores para comprender desde el impacto de la inflación al análisis fundamental para comprender la situación financiera de una compañía.

¿Qué mercado resulta más interesante a la hora de invertir? ¿El europeo o el americano? Si bien los gráficos demuestran que en las últimas décadas EEUU supera en revalorización a Europa no hay una fórmula única y no hay que ser excluyente. «Las cosas no son blancas o negras. Ahí está el caso de Inditex», recuerda Sara Carbonell, al tiempo que defiende la selección de compañías procedentes de todas las áreas geográficas.