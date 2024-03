Belleza Capital 16/03/2024

PUBLICIDAD

Programa para vernos y sentirnos mejor. Cada semana descubrimos los mejores tratamientos para la piel de cuerpo y rostro y del cabello. Hoy comenzaremos nuestro programa con Ariadna Rivera y Deborah García Bello de La Roche Posay. A continuación nos visitará Selinda Giacuzzo, de INTIMINA . Seguidamente tendremos a Meritxell Escarrá y Marisa Gomez de Cardiñanos; The Body Shop. Por último estará en nuestros estudios Sara Álvarez, Reto48 ….. . Y no te olvides nuestras recomendaciones. ¡Acompáñanos, no te lo puedes perder!