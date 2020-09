Capital Intereconomía 14/09/2020

Tertulia de mercados con Lucía Gutierrez-Mellado (JP Morgan AM), Javier Villegas (Franklin Templeton), Ricardo Comín (Vontobel) y Gonzalo Rengifo (Pictet AM).

Análisis de la situación técnica de los índices bursátiles con Eduardo Bolinches (Bolsanow).

Apertura de las Bolsas europeas con Alfonso Batalla (Metagestión) y Jesús de Blas (Bankoa Crédit Agricole).

Consultorio de Bolsa con Miguel Ángel Martínez (Tiempo de Bolsa) y de fondos de inversión con Fernando Luque (Morningstar).

Foro de la inversión con Mathias Blandin, responsable de desarrollo de negocio de La Financière de l’Echiquier en Iberia.

Desayunos Capital con Teresa de Lemus, directora gerente de Brand Finance España.

Entrevista con Fernando Arancón, co autor de “El mundo no es lo que crees”.

Foro Digital Business con Silvia Escamez Romero (AEFI) y Javier Ramírez (Nickel España)