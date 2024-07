Capital Intereconomía. 01/07/2024

En la primera hora de Capital Intereconomía miramos a la actualidad económica y de los mercados. Lo hacemos en el primer análisis de la mañana con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. En la Con la victoria parcial del RN ayer que es lo que más temían los mercados, ¡cómo es que el euro se ha revalorizado durante la noche? Manuel Mendívil, Director de Inversiones de Arcano Partners nos da las claves en La puntilla.

Y repasamos las principales portadas de la prensa económica, nacional e internacional para contar sus titulares.

Le Pen vence en la primera vuelta de las legislativas de Francia. En la entrevista Capital hablamos con José Miguel García, presidente de la Cámara de España en Francia

Durante el tiempo de tertulia comentamos la actualidad de los mercados financieros con Manuel Mendívil, Director de Inversiones de Arcano Partners; David Ardura, Director de inversiones en Finaccess Value; Antonio Toribio, PM de Renta Fija de TREA AM y con David Iturralde, director de renta fija de Mapfre AM

Además en la preapertura Alexis Ortega, Asesor independiente nos explica las principales referencias a tener en cuenta en la sesión de hoy.

Miramos a los mercados europeos en la apertura de las bolsas del viejo continente y comentamos los primeros movimientos que dicta el mercado con Beatriz Catalán, Directora de Inversiones de Ibercaja Gestión.

Ponemos el foco en la inversión en metales preciosos de la mano de Javier López, director CEO de SilverGold patrimonio.

Y en el Consultorio de bolsa Javier Etcheverry, Responsable de cliente institucional de ActivTrades resuelve en directo las las dudas de los oyentes.