Capital Intereconomia 08/05/2020

Primer análisis con Juan Pablo Calzada, Economista y Asesor Financiero.

A continuación en la tertulia con David Henche, Profesor de estrategia en ICEMD/ESIC, Fermín Albadalejo, Presidente de CEAJE y Enrique Quemada, Consejero delegado de ONE to ONE Corporate Finance.

Los mercados con Jesús Sánchez Quiñones, Director General de RENTA 4 Banco.

A continuación el consultorio con Antonio Banda, Fundador y CEO de Feel Capital y Ana Rivero, Responsable de Estrategia de Mercado y ASG de Santander AM en Europa.

Después Maribel Rodriguez, Vicepresidenta de World Travel & Tourism Council y Domènec Biosca, Presidente de Educatur y de la Asociación Expertos en Empresas Turísticas nos acercan al mundo del turismo.

A continuación el Foro Especial Empleo con la participación de Luis Pérez, director de relaciones institucionales de Randstad, José Canseco, experto en RRHH y Pilar Gómez Acebo, vicepresidenta de CEDE.